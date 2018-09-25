DNA'dan Spotify Çalma Listesi Oluşturmak Artık Mümkün

AncestryDNA adında bir şirket, alınan DNA örneklerinden hareketle Spotify çalma listeleri oluşturmak için Spotify ile anlaştı.

Müzik zevkiniz, DNA’nızın her bir parçasını yansıtsa nasıl olurdu? AncestryDNA adlı bir DNA analizi şirketi, bu sorunun cevabını veriyor; tabii kendilerine DNA örneğinizi göndermeniz halinde. ABD merkezli şirket, genetik mirasa dayanarak özel çalma listeleri oluşturmak amacıyla Spotify ile anlaştı.

Yüzeysel olarak bakıldığında işlem oldukça kolay; öncelikle AncestryDNA şirketinden DNA sonuçlarınızı alınıyor ve bu sonuçlar, müşterinin genetik kodunu temsil eden bölgeler baz alınarak özel bir çalma listesi oluşturmak amacıyla bir web sitesine gönderiliyor. İşin karmaşık kısmı, Ancestry’nin yıllar içerisinde müşterilerinden aldığı DNA kayıtları ile oluşturduğu veri tabanında saklı; tabii bu da yalnızca bir çalma listesi oluşturmak isteyen birini ilgilendiren bir aşama değil.

Bugünkü sizin oluşmasında payı olan atalarınızın mensup olduğu ırklara ait müzikler dinleyerek yeni etnik tınılar keşfetmek güzel bir fikir gibi gelse de bu kararı vermeden önce iki kez düşünmek iyi olabilir. Zira Ancestry’nin hizmet şartları, müşterinin DNA’sının nasıl kullanılacağına yönelik bazı hakları şirkete devredilmesini talep ediyor.

Esasen sıradan bir insanın DNA bilgilerini bir şirkete vermesi çok büyük bir tehlike olmasa da, etnik kökenleri bazı tarihsel araştırmalar yaparak keşfetmek de mümkün; hem böylesi daha ucuz ve paronayasız olacaktır.