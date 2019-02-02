Aylık abonelik sistemine dayalı olarak çalışan müzik servisi Spotify, Gimlet'i satın almayı planlıyor.

2015 yılının başlarında Podcast içeriklerini platformuna eklemeyi başlayan Spotify, bu hareketiyle kullanıcılarına müzikten başka şeyler sunarak daha geniş yelpazelere hitap etmeyi amaçlıyordu. Edinilen yeni bilgilere göre ise Spotify, podcast ağına sahip ABD merkezli şirket Gimlet'i satın alma planları yapıyor.

Geçen ay içerisinde podcast üreticilerinin platforma kendi podcastlerini ekleyebilmeleri için beta programını da başlatan Spotify'ın; komedi, gerçek hayat, finans gibi çeşitli konularda oldukça ünlü podcast serilerine ev sahipliği yapan Gimlet Media'yı 200 milyon dolara satın alabileceği söylentileri ortalıkta dolaşıyor ancak henüz Spotify'dan net bir açıklama gelmedi.

Podcast sektörünün de devi hâline gelmesinde Gimlet'in müzik servisi Spotify'a fazlasıyla katkı sağlayacağı söyleniyor. Bir yıl kadar öncesinde de Gimlet, Spotfiy'ın Spotlight'ının (podcast'leri ve diğer ses içeriklerini fotoğraflarla ve videolarla destekleyip görsellik kazandıran multimedya formatı) içerik sağlayıcılarından birisi olma yönünde ortaklık kurmuştu.