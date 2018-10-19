Spotify'ın Korku Filmlerini Aratmayan Reklamı Yasaklandı

Geçtiğimiz Haziran ayında YouTube'da yayınlanan ve fazlasıyla eleştirilen bir Spotify reklamı, korku öğeleri içerdiği gerekçesiyle İngiltere'de yasaklandı.

İyi bir fikriniz olması, iyi bir ürün ortaya koyacağınız anlamına gelmez. Bazen fikriniz ne kadar iyi olursa olsun, yanlış bir biçimde hayata geçirirseniz hiç ama hiç istemediğiniz bir sonuçla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dünyanın en büyük çevrimiçi müzik servisi olan Spotify da tam olarak bunu yaşadı.

Geçtiğimiz Haziran ayında yayınlanan bir Spotify reklamı, Camila Cabello’nun Cabana şarkısını kullanarak iyi bir müziğin ölüyü bile diriltebileceğini anlatıyordu. Fikir çok da kötü değil. Ancak hayata tam bir fiyasko oldu. YouTube’da yayınlanan sözde Spotify reklamı, pek çok Türk korku filminden bile daha korkutucu bir yapıya sahip.

İngiltere’de bulunan Reklam Standartları Kurumu, söz konusu reklamın çocuklara hitap eden bir YouTube kanalında yayınlanması ve gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Reklamın gençlere hitap etmesine rağmen fazla korkunç öğelere sahip olduğuna kanaat getiren kurum, reklamın yayınlanmasını yasakladı.