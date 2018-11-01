Spotify'ın Üçüncü Çeyrek Rakamları Beklentileri Karşıladı

En çok tercih edilen müzik uygulamalarından olan Sportify üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı. Rakamlar beklentilerden az da olsa yüksek.

Bu yılın başlarında halka arz edilen ve borsada işlem görmeye başlayan Spotify, üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı. Şirketin büyümesi ortalama seviyelerde devam ederken finansal beklentileri ise yakalamayı başardı. Yine de firma, piyasada biraz zor durumda.

Şirket cirosu olarak 1.352 milyar euro açıklandı, bu rakam piyasa analistlerinin tahmini olan 1.33 milyarın hemen üstünde.

Geçtiğimiz yıla kıyasla cirosunda yüzde 31 artış sağlayan firmanın operasyon maliyeti ise 6 milyon euro oldu. Böylece bu konuda yüzde 92 ilerleme kaydeden Spotify'ın net kârı ise yüzde 25 olarak beklentilerini aştı.

Son dönemde Spotify hisseleri zor dönemlerden geçiyor. 139 dolar seviyesinden 134 dolara kadar düşen firma, finansal beklentileri karşılamasına rağmen güven vermiyor. Bunun sebepleri arasında Spotify'ın kendi yaptığı açıklamalar var. Önümüzdeki yıl için tasarladıkları bazı projelerin hisselerde 50 baz puana kadar gerilemeye sebep olabileceğini firmanın kendisi açıklamıştı.

Aylık aktif kullanıcı sayısını yüzde 28 arttıran firmanın ana gelir kaynağı Amerikalı kullanıcılar olsa da, Latin Amerika ve dünyanın geri kalanındaki büyüme oranları daha yüksek.

Hala daha pek çok ücretsiz kullanıcısı olan firmanın reklamlardan kazandığı para da azımsanmayacak seviyede. Şirketin reklam için kullandığı Ad Studio şu an sadece ABD, Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallık'ta kullanılıyor, yani şirket onu da bir gelir kaynağı olarak kullanabilir.

Spotify son olarak, Hulu gibi yayıncılarla da iş birliği yapmanın peşinde.