Abonelik sistemiyle çalışan müzik dinleme platformu Spotify'ın uygulaması, Google Wear OS işletim sistemiyle çalışan akıllı saatlere resmi olarak geliyor.

Dünya çapında istediğiniz müziğe erişmenizi sağlayan Spotify; Windows, MacOS, iOS, Android ve Tizen platformlarında halihazırda uygulamaya sahip. Spotify uygulaması akıllı saatiniz ile entegre olarak kullanıcılara çok daha kolay ve daha keyifli bir müzik keyfi sunuyor. Şu an uygulamada playlistleri indirme ve daha sonra offline olarak dinleme seçeneği bulunmasa da gelecek güncellemeler ile bunun mümkün olacağını düşünmekteyiz.

Google Wear OS'a gelecek Spotify uygulaması ile artık telefonunuzu cebinizden çıkarmak zorunda kalmadan istediğiniz müziğe geçiş yapabilecek, sesi değiştirebilecek ve akıllı saatinize bluetooth kulaklık bağlayarak telefonunuzu çıkarmaya gerek kalmadan dinlediğiniz müziği kontrol edebileceksiniz.

Google Wear OS Spotify uygulaması; müziği durdurmanıza, parçayı atlamanıza ve (podcast dinliyorsanız mükemmel bir özellik) 15 saniye geriye alma özelliğine sahip olacak. Google Wear OS için Spotify; WiFi, LTE ve Bluetooth desteğine sahip olacak. Aynı zamanda Fossil ve Michael Kors ile de anlaşma yapan Spotify, Fossil 4. nesil ve Michael Kors Access Runway akıllı saatlere de uygulamasını özel olarak geliştirecek.