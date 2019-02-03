Spotify, iOS İşletim Sisteminde Yeni Bir Arayüzü Test Ediyor

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Spotify, iOS kullanıcıları için yeni bir arayüz geliştiriyor.

Spotify, iOS uygulaması için yeni bir arayüzü test ediyor. Bu süreçte uygulama, oynatıcısında bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.
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Spotify, uygulaması için yeni bir arayüz arayışına uzun zaman önce başlamıştı. İçerisinde video bulunan şarkılarda (Örneğin The Beatles - While My Guitar Gently Weeps) bu arayüzü kullanılmaya başlanmıştı ancak içerisinde video bulunmayan şarkılarda eski arayüz kullanılmaya devam ediliyordu. Dahası, videolu şarkılarda kullanılan yeni arayüz “Behind The Lyrics” özelliğini de içermiyordu.

Yeni arayüzle bu sorun çözülüyor ve Behind The Lyrics özelliği videonun altına ekleniyor. Bunun sonucunda arayüzü aşağı kaydırabileceksiniz. Bu özellik videosu bulunmayan şarkılarda da geçerli olacak.
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Spotify Behind The Lyrics özelliğini hâlâ Genius ile ortak sürdürdüğü için şarkıların sözlerinin tümünü görmeniz mümkün olmayacak.

Kaynak : https://www.thurrott.com/music-videos/198814/spotify-testing-new-playback-interface
Etiketler: spotify, ios, Arayüz
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