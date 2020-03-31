Spotify'ın 3 yaş ve üzeri çocuklar için hazırladığı Spotify Kids, ABD ve Fransa gibi bazı yeni ülkelerde kullanıma sunuldu. Tüketiciler, bu hizmet kapsamında çocukları için ruh sağlığını koruyan ve eğlenceli müziklere erişebiliyorlar.

Akıllı telefon sektörünün gelişmesi ve internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte hayatımıza onlarca yenilik girdi. Bu bağlamda hayatımıza giren yeniliklerden bir tanesi de çevrimiçi müzik platformları oldu. Elbette çevrimiçi müzik platformları deyince de akıllara akıllara gelen ilk mecra Spotify oluyor. Milyonlarca ücretli abonesi olan platform, şimdi de "Spotify Kids" olarak isimlendirdiği yeni bir hizmeti kullanıcıların hizmetine sundu.

Geliştirici ekip, Spotify Kids uygulamasını geçtiğimiz yıl bazı ülkelerde zaten hizmete sunmuştu. Ancak kullanıcılar, o dönemlerde bu uygulamaya sadece beta sürüm kapsamında erişebiliyorlardı. Şimdiyse ABD, Kanada ve Fransa gibi bazı ülkelerdeki kullanıcılar da hizmete erişebiliyorlar. Peki Spotify Kids, tüketiciler için ne anlam ifade ediyor? Dilerseniz şimdi de bu sorunun cevabına bakalım.

Spotify Kids, adından da anlaşılabileceği üzere Spotify'ın çocuklar için geliştirilmiş özel bir versiyonu. Bu hizmetten faydalanmak isteyen kullanıcılar, Spotify'ın Premium Aile paketine abone olmaları gerekiyor. Diğer Spotify paketlerine abone olan kullanıcılar ise bu hizmetten faydalanamıyor. Ayrıca Spotify ekibi, Spotify Kids için de özel bir abonelik paketi sunmuyor.

Spotify Kids, 3 yaş ve üzeri çocuklara uygun olarak hazırlanmış 125'ten fazla çalma listesi içeriyor. Çocukların güvenliğini sağlamak ve ruh sağlıklarını koruyabilmek için bu çalma listelerin tümünü manuel olarak hazırladıklarını söyleyen yetkililer, böylelikle küçük çocukların eğlenceli şarkılar dinleyebileceklerini ifade ediyorlar. Spotify, yeni hizmetlerinin ilerleyen dönemlerde hem şarkı hem de hizmet verilen ülkeler kapsamında genişlemeye devam edeceğini vurguluyorlar.