Milyonlarca sanatçı, müzik, podcast ve içeriği bünyesinde barındıran Spotify, kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş bir 'Ana Sayfa' sunan güncellemeyi yayınladı. Yeni Ana Sayfa'yla birlikte Spotify, kullanıcılarına günün saatine bağlı olarak oynatma listeleri önerecek.

Apple Music’e kıyasla daha karmaşık bir yapıda olan Spotify, son zamanlarda mobil uygulamasında çok sayıda değişiklik yaparak kullanıcı arayüzünü geliştirmeye çalışıyordu. Bu kapsamda arayüzün en üst kısmına "En İyi Podcast’leriniz" gibi pek çok seçenek ekleyen müzik platformu, şimdi de hem iOS hem de Android kullanıcıları için Ana Sayfa düzenini yeniden tasarlıyor.

Spotify, yapılan son değişiklikle birlikte kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş bir müzik deneyimi sunmayı hedefliyor. Güncellenen Ana Sayfa sekmesi sayesinde kullanıcıların gün boyunca dinlemek isteyebilecekleri içeriklerin daha iyi hâle getirileceği belirtiliyor.

Spotify, günün saatine bağlı olarak oynatma listeleri önerecek:

Yeni güncellemeyle birlikte uygulama, Ana Sayfa sekmesinin en üstünde günün saatine bağlı olarak değişecek 6 farklı oynatma listesi önerecek. Bu kısmın altında da yine en çok dinlenen çalma listeleri ve podcast’lerden oluşan bir koleksiyon yer alacak. “Sizin İçin Yapıldı” listeleri ve yeni öneriler de yine bu bölümde konumlandırılacak.

Spotify’ın Ana Sayfa’sında yapılan bu değişikliği, ‘devrimsel bir değişiklik’ olarak nitelendiremeyiz ancak yeniliğin pek çok kullanıcı için yararlı olacağı söylenebilir. Spotify, yeni tasarımın hem Android hem de iOS işletim sistemini kullanan kullanıcılar için global olarak kullanıma sunulduğunu söylüyor. Bu noktada hesabında en az 30 günlük dinleme geçmişi olan tüm kullanıcılar, yenilenmiş kullanıcı arayüzünü kullanmaya başlayabilecekler.

Peki siz Spotify’ın yenilenen Ana Sayfası’nı test etme fırsatı buldunuz mu? Spotify’ın yeni kullanıcı arayüzünü deneyimlediyseniz fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son olarak dünya çapında milyonlarca şarkıya ve içeriğe ev sahipliği yapan bir dijital müzik platformu olan Spotify’ı akıllı telefonunuza indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.