Spotify, sosyal medyada müzik ve podcast paylaşan kullanıcıları için paylaşım yapma deneyimini artıracak üç yeni özelliği tanıttı. Kullanıcılar, artık podcast'leri diledikleri zamandan başlayacak şekilde paylaşabilecekler, Canvas'larını paylaşmadan önce inceleyebilecekler.

Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen sosyal medyada sevdiğimiz veya sevmediğimiz her şeyi paylaşır olduk. Bu paylaşımlarımızın içinde dinlediğimiz müzikler ve podcast’ler de yer alıyor. Fakat özellikle Spotify kullanıcıları, sosyal medyada paylaşım yapacakları müzik ve podcast’lerde paylaşım yapma şekilleri konusunda sınırlıydı diyebiliriz.

Bugün de Spotify, kullanıcılarına sevdikleri podcast ve müzikleri paylaşabilecekleri üç yeni yol ekledi. Kullanıcılar, bugünden itibaren podcast’leri diledikleri yerden paylaşabilecek, Canvas’ı kullanmak için yalnızca Instagram hikâyelerine bağlılıktan kurtulabilecek ve Canvas’ın nasıl gözükeceğine paylaşmadan önce bakabilecek.

Zaman damgalı podcast paylaşımı:

Spotify’ın getirdiği zaman damgalı podcast paylaşımı, dinlediğiniz podcast’i istediğiniz noktasından paylaşabilmenizi sağlayacak. Yani örneğin takipçilerinizin veya paylaşmak istediğiniz kişinin podcast’in yalnızca 15. dakikasından sonraki bölümü dinlemesini istiyorsanız, paylaşımı 15. dakikadan başlayacak şekilde yapabilirsiniz.

Canvas’lar Snapchat’te de paylaşılabilecek:

Müzik dinleme ekranına 3-8 saniye arasında süren ve sürekli başa dönen video klip döngüleri ekleyen Canvas özelliği, bugüne kadar yalnızca Instagram hikâyelerinde paylaşılabiliyordu. Fakat Spotify, bugünden itibaren kullanıcılarının Canvas’ları Snapchat hikâyelerinde de paylaşmalarına olanak sağlayacak.

Canvas ön izlemeleri ve yeni paylaşım ekranı tasarımı:

Spotify, son olarak kullanıcılarının paylaşım ekranlarında yeniliğe gitti. Şirket, yeni temiz tasarımla birlikte ne paylaştığınızı ve nerede paylaşacağınızı daha iyi görmenizi sağlayacak. Ayrıca paylaşacağınız Canvas’ın paylaşımda nasıl gözükeceğini de önceden görebileceksiniz.

Spotify’ın bu küçük ama önemli yenilikleri, aslında kullanıcıların sosyal medya kullanımını da olumlu yönde etkileyecek. Spotify’ın kullanıcılarla yaptığı ankete göre müzik keşfinin %40’lık bölümü, sosyal platformlar aracılığıyla gerçekleşiyor. Yani sosyal medya, Spotify kullanıcıları için fazlasıyla önem taşıyor. Dolayısıyla şirket, bu deneyimi iyileştirecek her türlü yenilik üzerinde çalışıyor.

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