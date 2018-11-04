Spotify, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Kullanıma Açıldı

Spotify'ın kullanılabilir olduğu ülkeler artıyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde davetiyeyle kullanıcı alımı başladı.

Bu yılın başlarında Spotify'ın 2018'in son çeyreğinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgelerine geleceği söylentileri ortaya atılmıştı. Söylentiler doğru görünüyor çünkü uygulama bu bölgelerde kullanıma açıldı; ancak yalnızca davetiyeye sahip olanlara.

Spotify görünene göre şimdi Lübnan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Mısır, Tunus, Fas ve Cezayir'de indirilebilir durumda. Ancak MENA bölgesinde bulunan ülkelerden olan Irak, Suriye, Yemen, Libya ve Moritanya, Spotify'in açık olduğu ülkeler listesinde yer almıyor.

Uygulamayı bu bölgede kullanabilmek için -en azından bir süreliğine- davetiyeye sahip olmak gerekiyor. Spotify'ın bu pazarlarda ciddi rekabet içinde olacağı ise oldukça açık. Örneğin Lübnan merkezli bölgesel bir yayın hizmeti olan Anghami, halihazırda 55 milyonu aşkın kullanıcıya sahip. Deezer ve Huawei'nin yayın servisi de MENA bölgesinde mevcut durumda.