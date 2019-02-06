Spotify, gelir kalemlerini artırmak için yükselişte olan podcast pazarına yatırım yapmayı seçti ve podcast pazarının önemli iki şirketini bünyesine kattı.

Spotify, iki adet podcast firmasını satın aldı. Şirket ayrıca müzik platformu olmanın ötesine geçmek için yatırımlarına 500 milyon dolar ayırmayı planlıyor.

İsveçli firma, daha sonra Amazon’da dizi olarak da uyarlanan Julia Roberts’ın başrolünde oynadığı Homecoming’in arkasındaki firma olan Gimlet’i bünyesine kattı. Şirket, Gimlet’in haricinde kişilerin veya firmaların yayınladığı podcast’ler ile para kazanabildiği Anchor’u da satın aldı. Spotify’ın şu an için bu şirketleri ne kadara aldığı kesin olarak belli olmasa da Gimlet için 230 milyon dolar harcadığı yönünde haberler bulunuyor.

Podcast pazarının oldukça hızlı büyüdüğünü belirten Spotify’ın kurucusu ve yöneticisi Daniel Ek, yayınladığı blog yazısında “Spotify içeriklerinin %20’sinden fazlası müzik dışı içerikler olacak. Bu da daha fazla orijinal içeriklerle daha çabuk büyüme potansiyeli anlamına geliyor” dedi.

Daniel Ek, yaptıkları asıl işte oldukça iyi bir performans gösterdiklerini ancak orijinal içerik konusunda daha derine inmek istediklerini dile getirirken işlerini de ölçeklendireceklerini ifade etti.

Şirket, 2018’in son çeyreğinde 94 milyon euroluk bir gelir elde etti fakat bu miktar şirketin beklentilerinin gerisinde kaldı. Ayrıca şirketin söylediğine göre, 2019’daki kayıpları 200 milyon eurodan 360 milyon euroya yükseldi.

Firmanın kullanıcı sayısı dördüncü çeyrekte %29 artarak 207 milyona çıkarken ücretli abone sayılar da %36 oranında artarak 96 milyona yükseldi.

Spotify, müzik yayın platformları arasında lider konumda bulunsa da, kâr marjları oldukça düşük ve gelirlerin büyük kısmı müzik şirketlerine ödeniyor. Bu yüzden firma, gelirlerini artırma yöntemi olarak podcast içeriklerini artırmayı düşünüyor.