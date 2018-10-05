Spotify, podcast üreticilerinin platforma dahil olması ve RSS beslemeleri ile servisinde içeriklerini yayınlaması için yeni bir program test etmeye başladığını duyurdu.

Dünyanın en büyük çevrimiçi müzik akış servisi olan Spotify, podcast üreticileri için yeni bir program test etmeye başladı. Henüz beta aşamasında olan program ile birlikte podcast üreticileri, ürünlerini on milyonlarca Spotify abonesi ile buluşturabilecekler.

Şirketin resmi bloğundan yapılan açıklamada podcast üreticilerinin içeriklerini 180 milyonun üzerinde Spotify abonesi ile buluşturabilecekleri bir programın test edilmeye başlandığı duyrulurken, üreticilerin diğer platformlardaki podcastları aynı şekilde Spotify’da yayınlayabilecekleri belirtildi.

Spotify, podcast üreticilerine platforma katılmaları halinde dinlenme sayısından çok daha fazlasını sunacağını da belirtti. Podcast bölümlerinin ayrı ayrı performansları, dinleyici kitlesine ait bilgiler, dinleyicilerin konumları, podcasta gelen etkileşimler ve dahası, Spotify’ın podcast üreticileri ile paylaşacağı bilgiler.

Aslına bakılırsa Spotify, podcastlerin ses dosyaları olarak platforma yüklenmesini istemiyor. Şirket, Google ve Apple gibi RSS beslemelerinin basitçe ortak kullanıma sunulmasını istiyor. Şirketin servise nasıl bir podcast programı ekleyeceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz.