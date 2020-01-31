Spotify, Sanatçı Sayfalarındaki Bir Özelliği Kaldıracak

Popüler müzik platformu Spotify, sanatçı sayfalarında bulunan 'Hakkında' sekmesindeki bir özelliği kaldırma kararı aldı. Özellik, sanatçının hangi çalma listesinde ne kadar kullanıcıya ulaştığını gösteriyordu.

Günümüzde en çok kullanılan müzik uygulamalarından biri olan Spotify, her gün milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Platformu bu kadar özel kılan şeyler arasında kullanıcı dostu arayüz ve ses kalitesinin yanı sıra elbette müzik tutkularını mutlu edecek bazı özellikler bulunuyor.

Spotify, müzik tutkunlarının yeni müzik keşfetmek için de kullandığı bir yer. Kullanıcılar, çalma listelerinde bulunan müzikleri dinleyerek yeni sanatçılar ve müzikler keşfediyor fakat bugün alınan bir kararla Spotify, pek çok kişinin bilmediği ancak işe yarar bir özelliği platformdan kaldırıyor.

Spotify, sanatçının hangi çalma listesinde ne kadar dinlendiği bilgisini kaldırıyor:

Spotify, sanatçı sayfasında bulunan ‘Keşfedildiği Tarih’ bölümünde bulunan dinleyici sayısını kaldırmaya karar verdi. Kaldırılması planlanan özellik, sanatçıların ‘Hakkında’ sayfasında bulunuyordu ve bu, sanatçıların hangi çalma listesinde kaç dinleyiciye ulaştığı hakkında bilgi veriyordu.

Özelliğin kaldırılacağı, aslında ilk başta resmi bir ağızdan açıklanmamıştı. Spotify’ın forumunda ‘CzechFencer’ isimli bir kullanıcı, macOS işletim sistemine sahip cihazındaki Spotify’ı güncelledikten sonra bu bilginin sayfadan kaybolduğunu aktardı. Ardından Spotify’ın forumdaki bir moderatörden açıklama geldi.

Ivan isimli Spotify moderatörü, yazdığı açıklamada "Gelecekte bu bilgi yalnızca sanatçılarla paylaşılacak ve herkese açık olmayacak" cümlesini kullandı. Moderatörün de söylediği gibi bu sayı, önümüzdeki günlerden itibaren herkese gözükmeyecek ve yalnızca sanatçılar tarafından görülebilecek.

Spotify’ın ‘Keşfedildiği Tarih’ kısmında bulunan dinleyici sayısının tam olarak ne zaman kaldırılacağı henüz bilinmiyor. Bu özellik kalkmadan bir kez göz atmak istiyorsanız dilediğiniz sanatçının sayfasına gittikten sonra ‘Hakkında’ sekmesine geçerek sayıları görebilirsiniz. Spotify’da sanatçı sayfalarında yer alan ‘Burada dinleniyorlar’ bölümü için şu an herhangi bir benzer gelişme söz konusu değil. Bu özellik sayesinde sayfasını ziyaret ettiğiniz sanatçının en çok hangi illerde ve ülkelerde dinlendiği bilgisine ulaşabilirsiniz.