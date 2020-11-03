Spotify tarafından test edilmeye başlanan yeni bir özellik ile sanatçılar, algoritmanın hangi şarkıyı önereceğine karışabilecekler. Spotify'ın belli bir şarkıya öncelik tanımasını isteyen sanatçılar, telif ücretinin bir kısmından feragat etmek zorunda kalacaklar.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik yayın servisi olan Spotify, hem geniş müzik kütüphanesi hem de başarılı kabul edilen öneri algoritmasıyla kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor. Haftalık Keşif, Zaman Kapsülü ya da Hot Hits gibi çalma listeleri, kullanıcılar spesifik olarak aratmışçasına nokta atışı şarkı önerilerinde bulunabiliyor.

Peki Spotify’ın sevebileceğiniz müzikleri nasıl nokta atışı tahmin ettiğini hiç merak ettiniz mi? Bunu basit bir şekilde şu örnekle açıklayabiliriz; R.E.M. dinlemeyi seven bir kullanıcıysanız Spotify muhtemelen size Dinosaur Jr. ya da alt-J önerecektir. Bunun temel sebebi ise R.E.M. dinleyenlerin çoğunlukla Dinosaur Jr. ya da alt-J de dinliyor olmaları.

Spotify’ın algoritması, tüm önerileri otomatik olarak gerçekleştiriyor ve kullanıcıların ya da sanatçıların öneriler üzerinde ‘manuel’ bir yaptırımı bulunmuyor. Yani en azından şu ana kadar öyleydi... Zira Spotify, sanatçıların ya da yapım şirketlerinin önerilecek şarkılara etki edebilecekleri yeni bir özellik test etmeye başlamış durumda.

Söz konusu özellik ile sanatçılar ya da yapım şirketleri, kendileri için öncelikli şarkılar belirleyebilecekler ve algoritma, ilgili şarkıyı sevebileceğini tespit ettiği kullanıcılara öncelikli olarak bu şarkıları sunacak. Peki sanatçı ya da yapım şirketlerinin şarkılarını öncelikli hale getirmek için nasıl bir ‘bedel’ ödemesi gerekecek?

Spotify, kariyerinin hangi basamağında olursa olsun tüm sanatçıların bu özellikten faydalanabilmesi için ‘öncelikli şarkı’ olarak adlandırabileceğimiz bu özellik için bir fiyat etiketi sunmayacak. Bunun yerine sanatçılar, söz konusu şarkı için “Promosyonlu telif ücreti”ni kabul etmek durumunda kalacaklar.

Bir başka deyişle Spotify, sanatçı ya da yapım şirketlerinden, seçmiş oldukları şarkıyı öncelikli hale getirme karşılığında Spotify’dan kendilerine ödenen telif ücretinin bir kısmından feragat etmelerini isteyecek. Böylece hem sanatçıların şarkıları daha fazla kullanıcıya ulaşmış olacak hem de Spotify’ın hala ‘zarar eden bir şirket’ olmasına neden olan telif ücretleri azalmış olacak.

Tahmin edebileceğiniz gibi Spotify, telif yükünü azaltmak isterken kullanıcı deneyiminden de ödün vermek istemiyor. Bu nedenle öne çıkarılan bir şarkı, kullanıcılar tarafında istatistiksel açıdan iyi bir performans göstermediyse öncelikli olmaktan çıkarılacak. Ancak öne çıkarılan şarkı popüler hale geldiyse, öncelikli konumunu koruyacak.