Spotify, Sesle Etkinleştirilen Reklamları Test Ediyor

Spotify, ilerleyen dönemde kullanıcı deneyimini ciddi şekilde iyileştirebilecek sesle etkinleştirilen reklamları test ediyor.

Dünyanın en büyük çevrimiçi müzik servisi olan Spotify, Birleşik Devletler’deki kullanıcılarıyla birlikte sesle etkinleştirilen reklamları test etmeye başladı. Kullanıcıları uygulamayı sesle kontrol etmeye teşvik etme amacı taşıyan uygulama dahilinde kullanıcılar, ilgi gösterdikleri reklam içeriklerine sesli komutlarla erişebiliyorlar.

Spotify, en azından şu an için sesle etkinleştirilen reklamları yalnızca uygulama içi içerik reklamları için gerçekleştiriyor. Test edilen ilk iki reklamda kullanıcılar bir Spotify Original podcasti olan Stay Free: The Story of the Clash ve Unilever’in Axe markası tarafından oluşturulan bir sponsorlu çalma listesine yönlendiriliyor.

Yalnızca reklamlı Spotify sürümünü kullanan ya da sesli komutları etkinleştirmiş kullanıcılar tarafından erişilen özellik sayesinde herhangi bir sesle etkinleştirilen reklama denk gelen kullanıcılar, isterlerse sesli olarak ‘şimdi oynat’ komutunu verip reklam içeriğindeki çalma listesine ya da podcaste ulaşabiliyorlar. Eğer bir komut gelmesse reklamın ardından mevcut oynatma listesine devam ediliyor.

Sesle etkinleştirilen reklamlar, kullanıcılar spor yaparken, araba kullanırken ya da Spotify arayüzüne elle ulaşamayacağı herhangi bir etkinlik gerçekleştiriken reklamlarla etkileşimde bulunmak için oldukça iyi bir yol. Yine de özelliğin şu an için yalnızca ABD’de kullanılabildiğini ve uygulama içi reklamlarla sınırlı olduğunu hatırlatalım.