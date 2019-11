Müzik dinleme platformu Spotify, seyahat ederken müzik seçmekte zorlananları kurtaracak yeni hizmetini başlattı. Şirket, kısa bir test sonrasında kullanıcılarına özel çalma listesi oluşturuyor ve bu liste seyahatinizle aynı sürede olacak şekilde ayarlanıyor.

Spotify, seyahat ederken sizin için özel çalma listesi hazırlayan servisi 'Soundtrack your Ride'ı başlattı. Servis, seçtiğiniz istikametin kaç saat süreceğini hesaplıyor ve ona göre sevdiğiniz türden müziklerin yer altığı çalma listesini oluşturuyor. Bu çalma listesine ulaşmak için yapmanız gereken tek şey ise birkaç soruyu cevaplamak.

Spotify’ın Soundtrack your Ride servisine ulaştıktan sonra sizden öncelikle nereden nereye gideceğinizi söylemeniz bekleniyor. Spotify, gideceğiniz mesafeyi ölçmek için Google Haritalar ile ortaklık yapmış.

Spotify'ın testinde hangi sorular soruluyor?

Ardından Spotify, size beş soruluk kısa bir test veriyor. Birinci soruda yolculuğu kimlerle yaptığınızı söylüyorsunuz. İkinci soruda ise sürüş stiliniz soruluyor. Ardından gelen sorularda çalma listenizi oluşturacak müzikleri seçmek için bilgiler vermeye başlıyorsunuz.

Testin üçüncü sorusunda seyahat ederken dinlemekten hoşlandığınız müzik türü soruluyor. Sorunun cevapları arasında Pop, Hip-Hop / Rap, Country, Indie ve Rock gibi türler bulunuyor. Daha sonra dördüncü soruda seyahat ederken tercih edeceğiniz yegâne şarkının cevabını veriyorsunuz.

Dördüncü sorunun cevapları yalnızca altı seçenekten oluşuyor: Queen / Bohemian Rhapsody, Vanessa Carlton / A Thousand Miles, Jason Derulo / Ridin’ Solo, Rascal Flatt / Life is a Highway, Sam Hunt / Body Like a Back Road ve Jonas Brothers / Sucker. Bu şarkılar arasından seçiminizi yapıyorsunuz.

Çalma listesi, yolculuğunuza sığacak şekilde oluşturuluyor:

Spotify, tamamladığınız testin ardından tüm yolcuğunuz boyunca sürecek çalma listesini oluşturuyor. Servisin şu an için yalnızca ABD'de çalıştığını belirtelim. The Verge editörleri, biraz abartı olsun diye New York ile Los Angeles arasında yolculuk yapacağını söylemişler ve çalma listesi tam olarak 40 saat 51 dakika sürecek şekilde derlenmiş. Bu arada liste, 556 şarkıdan oluşuyormuş.

Umarız yakın zamanda bu özellik ülkemize de gelir ve bizi yolculuk yapmak için şarkı seçme uğraşından kurtarır. Yeni hizmeti şu anda yalnızca mobil cihazlarınızdan ve bilgisayarlarınızdan kullanabilirsiniz.