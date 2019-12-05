Spotify, 2019 yılı sona ererken abonelerine özel bir sürpriz yaptı. Spotify 2019 Özeti, kullanıcılara bu yıl ve son 10 yıl boyunca en çok dinledikleri ve keşfettikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarını gösteriyor.

Müzik dünyasında 2010'lar sona ermek üzere ve müzikseverler 10 yıl boyunca yeni melodiler ve podcast'ler keşfettiler. Spotify 2019 Özeti ile kullanıcılara, sadece yıllık deneyimi geri getirmekle kalmıyor, aynı zamanda son 10 yıldaki dinleme verilerini de gösteriyor.

Spotify 2019 Özeti, keşfettiğiniz şarkıları, albümleri, sanatçıları, podcast'leri ve müzik platformunda 10 yıl boyunca en çok takip ettiğiniz sanatçıları içererek her zamankinden daha fazla nostalji sunuyor. Özetinizde favori sanatçınızı, sezonluk olarak favori şarkılarınızı, podcast'lerinizi, müzik türlerinizi ve 2019'da müzik dinlediğiniz toplam dakikaları keşfedebiliyorsunuz.

Spotify bu yıl favori sanatçılarınızın hangi ülkeden olduklarını vurgulayarak, dünya çapındaki müzik zevkinizi de gösteriyor. En az 2 yıl boyunca Spotify abonesi olan kullanıcılar, en iyi sanatçılarını ve 10 yıl boyunca müzik dinledikleri süreyi ve yıllara göre en iyi sanatçı ve şarkıları ortaya çıkaran kişiselleştirilmiş bir özet alıyorlar.

Spotify 2019 Özeti'nize uygulamanıza giriş yaparak veya doğrudan spotify.com/wrapped adresinize giderek erişebilirsiniz. Spotify Premium kullanıcıları yıllara göre keşfedilen sanatçı sayısı ve keşfettikleri favori sanatçılarına ilişkin daha derin bir bakış atabiliyorlar. Ayrıca hem Premium hem de ücretsiz kullanıcılar, yıllık veya 10 yıllık özetlerini Instagram, Twitter, Snapchat veya Facebook aracılığıyla paylaşabiliyor.

Bu yıl, sanatçılar ve podcast yayıncıları da müziklerinin ve podcast'lerinin dünyadaki hayranlarına nasıl ulaştığını görebiliyorlar. Keşfetmek için Sanatçılar için Spotify veya Spotify for Podcasters sayfalarına girmeleri yeterli.

31 Ekim'den önce en az 3 dinleyicisi olanlar, 2019 Özetine erişebilecekler. Podcast yapanlar bu yıl itibarıyla ilk kez özetlerine bakabiliyorlar. Spotify kullanıcısıysanız artık 2019 Özetinize giderek son 10 yıldaki müzik kültürünüzün gelişimini gözlemleyebilirsiniz.