Türkiye’de ve Dünyada En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir açıklama yapan Spotify, hem dünyada hem de Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçıların bir listesini yayınladı. Spotify ayrıca, içeriği kadınlar tarafından oluşturulan en popüler podcastlerin listesini de yayınladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünyanın dört bir yanında kutlanmaya devam ediyor. Hemen her şirketin bu önemli gün için ayrı bir açıklaması oluyor. Spotify da kadın sanatçılardan oluşan listeleri ve kadın içerik üreticilerinin hazırladığı podcastleri açıklayarak 8 Mart’a katılan firmalar arasında yer aldı. İLGİLİ HABER Ariana Grande’nin 'Thank U, Next' Klibi, YouTube’da Rekorlar Kırdı Spotify’a göre, 1 Ocak 2019 ve 1 Mart 2019 tarihleri arasında en çok dinlenen kadın sanatçıların listesi şu şekilde: Ariana Grande

Billie Eilish

Lady Gaga

Halsey

Dua Lipa

Taylor Swift

Rihanna

Cardi B

Selena Gomez

Nicki Minaj

Sia

Bebe Rexha

Karol G

Camila Cabello

Anne-Marie

Becky G

Beyoncé

Demi Lovato

Miley Cyrus

Adele İLGİLİ HABER Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu’nun 25 Yılın Ardından Barışması, Sosyal Medyanın Gündeminde Ülkemizde en çok dinlenen 10 kadın sanatçıdan oluşan liste ise şu şekilde: (Liste 1 Ocak ve 1 Mart tarihi arasındaki dinlenme rakamlarına dayanmaktadır) Sezen Aksu

Ariana Grande

Billie Eilish

Gülşen

Dua Lipa

Sia

Sertab Erener

Ebru Gündeş

Nil Karaibrahimgil

Simge İLGİLİ HABER Türk Kadınlarının İnternet Kullanım Alışkanlıkları Açıklandı Kadınlar tarafından hazırlanan podcastlerin küresel Top 10 listesi ise şu şekilde: My Favorite Murder (with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark) (Amerika)

Crime Junkie (Amerika)

And That’s Why We Drink (Amerika)

Call Her Daddy (Amerika)

Guys We F****d (Amerika)

Herrengedeck – Der Podcast (Almanya)

Martha Debayle (Meksika)

Besser als Sex (Almanya

Oprah’s SuperSoul Conversations (Amerika)

Pretty Basic with Alisha Marie and Remi Cruz (Amerika)

Kaynak : https://digitalage.com.tr/spotify-acikladi-dunyada-ve-turkiyede-en-cok-dinlenen-kadin-sanatcilar/

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