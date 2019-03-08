Türkiye’de ve Dünyada En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünyanın dört bir yanında kutlanmaya devam ediyor. Hemen her şirketin bu önemli gün için ayrı bir açıklaması oluyor.
Spotify da kadın sanatçılardan oluşan listeleri ve kadın içerik üreticilerinin hazırladığı podcastleri açıklayarak 8 Mart’a katılan firmalar arasında yer aldı.
Spotify’a göre, 1 Ocak 2019 ve 1 Mart 2019 tarihleri arasında en çok dinlenen kadın sanatçıların listesi şu şekilde:
- Ariana Grande
- Billie Eilish
- Lady Gaga
- Halsey
- Dua Lipa
- Taylor Swift
- Rihanna
- Cardi B
- Selena Gomez
- Nicki Minaj
- Sia
- Bebe Rexha
- Karol G
- Camila Cabello
- Anne-Marie
- Becky G
- Beyoncé
- Demi Lovato
- Miley Cyrus
- Adele
Ülkemizde en çok dinlenen 10 kadın sanatçıdan oluşan liste ise şu şekilde:
(Liste 1 Ocak ve 1 Mart tarihi arasındaki dinlenme rakamlarına dayanmaktadır)
- Sezen Aksu
- Ariana Grande
- Billie Eilish
- Gülşen
- Dua Lipa
- Sia
- Sertab Erener
- Ebru Gündeş
- Nil Karaibrahimgil
- Simge
Kadınlar tarafından hazırlanan podcastlerin küresel Top 10 listesi ise şu şekilde:
- My Favorite Murder (with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark) (Amerika)
- Crime Junkie (Amerika)
- And That’s Why We Drink (Amerika)
- Call Her Daddy (Amerika)
- Guys We F****d (Amerika)
- Herrengedeck – Der Podcast (Almanya)
- Martha Debayle (Meksika)
- Besser als Sex (Almanya
- Oprah’s SuperSoul Conversations (Amerika)
- Pretty Basic with Alisha Marie and Remi Cruz (Amerika)