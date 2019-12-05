Spotify’ın Wrapped özelliği, kullanıcıların yıl sonunda geçmiş yıla bakıp en çok dinledikleri şarkıları görebilmelerini sağlıyor. Özelliğe bu yıl geçmiş 10 yılda dinlediklerinizi görebilme hakkı verilirken, podcastçiler de ilk kez ölçümlere erişebilecek.

Yavaş yavaş 2019 yılının ve 2010’ların sonuna geliyoruz. YouTube’un yıl sonu videosu yakın zamanda yayınlanacak, çeşitli internet siteleri geçtiğimiz yıla bakış paylaşımları yapacak. Spotify da her yıl sonunda olduğu gibi bu yıl da Wrapped adlı yıl sonu özelliğini aktif hale getiriyor.

Özellik bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak son 10 yılda en çok dinlediğiniz şarkıları da görebilmenizi sağlayacak. Ayrıca podcast üreticileri de tıpkı dinleyiciler ve müzisyenler gibi içeriklerinin ne kadar popüler olduğunu görebilecek.

Kişisel en iyiler belli oluyor

Wrapped, Spotify’ın düzenli kullanıcıları tarafından en çok sevilen özelliklerinden birisi olarak öne çıkıyor. Bu hizmet sayesinde kullanıcılar kendi en çok dinledikleri şarkıları, favori sanatçılarını, favori tarzlarını ve ne kadar müzik dinlediklerini görebiliyorlar. Çoğu kullanıcı yıl sonu raporlarını Facebook, Instagram, Twitter ve Snapchat gibi sosyal medya mecralarından paylaşabiliyor.

Bu yıl sonunda gelen olan Wrapped, son 10 yılın da en çok dinlenen eserlerini de gösterecek. Müzik zevkinizin son on yılda nasıl değiştiğini görmek ve nostalji hissi yaşamak istiyorsanız My Decade Wrapped özelliğinden bu bilgilere erişebiliyorsunuz.

Spotify, Apple Music'ten geri kalmayacak

Spotify’ın baş rakibi durumunda bulunan Apple Music, geçen ay son yıllarda en çok dinlenen parçaları içeren Replay özelliğini tanıtmıştı. Replay az çok Wrapped’e benziyor ancak Apple Music üyesi olduğunuz her yıl için çalma listesi hazırlıyor. Spotify bu alanda da rekabete giriyor.

Özellik bu yıl doğrudan uygulamanın içine entegre edildi, ayrıca daha önce olduğu gibi bu adresten de kullanılabiliyor. Ayrıca artık küresel olarak müzik dinleme davranışlarını dünya haritası üzerinde görebiliyoruz.

Son listeleri, uygulama içerisinde oluşturulan kartlar ile sosyal medya üzerinden paylaşmak mümkün oluyor. Spotify sanatçılarının kullanımına açık olan ve eserlerinin dünyanın neresinde ne sıklıkla dinlendiğini gösteren özellik bu yıl podcast üreticileri için de kullanılabilir durumda. Böylece tüm Spotify içerik üreticileri dönüp geçmişlerine bakma şansına kavuşuyor.