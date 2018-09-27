Spotify, Co.Lab adlı etkinlik serisinde müzisyenlere çeşitli konularda endüstri hakkında eğitimler verecek.

Müzik endüstrisi her zaman acımasız olmuştur ve internette devam eden parçalanma da işleri yalnızca daha karmaşık hale getirmekte. Müzisyenler piyasaya atılabilmek için kendi reklamcıları, tur yöneticileri, menajerleri ve bir dünya başka şeyler olmak zorunda kalıyorlar.

Spotify’ın yeni Co. Lab etkinlik serisi, bu kaos ortamında endüstriye yeni katılan sanatçılara bu alanda yardımcı olmayı amaçlıyor. Önümüzdeki ayın ortalarında başlayacak olan program; tur, ticaret ve gelir akışları gibi konulara ışık tutmayı hedefleyen bir dizi farklı atölye çalışmasına yer verecek. Gelir akışları hususu Spotify’ı özellikle ilgilendiren bir durum; zira müzik platformunun ödeme modelleri, çalışan müzisyenler için hayatı daha da zor bir hale getirmiş olmakla suçlanıyor.

Ancak şirket, bu ayın başında bağımsız sanatçılara müziklerini direkt olarak platforma yükleme olanağı sunan yeni bir girişim başlattı. Bu girişim, piyasaya sundukları sanatçılar ile karmaşık ilişkileri olan plak şirketlerini direkt olarak hedef alan bir hareket. Yeni başlatılan bu eğitim benzeri projeye başvurular açılmış durumda, bin veya daha fazla takipçisi olan müzisyenlere de öncelik verilmekte.