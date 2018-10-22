Spotify, kullanıcılar için yeni müziklerden haberdar olabilecekleri bir özellik üzerinde çalışıyor.

Spotify, insanların seveceği müzikleri keşfetmelerini ve daha çok keyif almalarını amaçlayan yeni özelliğini yakında kullanıma sunacak. Beğendiğiniz sanatçıların yeni şarkılarından da haberdar olmanızı sağlayacak bu özellik, İngilizce sürümde 'What's New' olarak geçiyor. Henüz test aşamasında olan bu özellik sayesinde, kullanıcılar çalma listesini rahatlıkla genişletebilecek. Spotify, ayrıca kullanıcıların dinleme deneyimlerini her zaman arttırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını ve buna devam ettiklerini de belirterek, özelliği test ettiklerini doğruladı.

Bu yeni akış hizmeti, daha iyi seçenekler sunmak için her zaman aktif bir şekilde sizi takip edecek. Müzik aralarında sizlere seçenekler sunacak. Kullanıcılar bu yeni özellikle alakalı görüntüleri Twitter hesaplarından attıkları tweetler ile paylaşmaya başladılar. Muhtemelen beta sürümü kullanıcıları bu seçeneği öncelikli olarak kullanma şansına sahip oldular. Ayrıca uygulama farklı yeni özelliklere de kavuşacak. Bunların arasında performans ve stabiliteyi iyileştirmeye yönelik detaylar olduğunu da biliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Spotify'a özellikle Premium kullanıcıları ilgilendiren büyük bir güncelleme daha gelmişti. Bu güncelleme, kendi içinde sanatçı radyolarına ve şarkı arama listenize ek özellikler getirmekle birlikte tasarım noktasında da farklı birkaç dizayn sunmaktaydı. Şarkı aramayı daha işlevsel hale getirmekle birlikte, sanatçı radyoları sonsuz bir liste haline gelmişti.