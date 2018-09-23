Spotify, yeni gerçekleştirdiği bir duyuruda; sanatçıların müziklerini doğrudan Spotify'a yükleyebilmelerini sağlayan bir özelliği duyurdu.

Spotify, bağımsız sanatçıların platforma doğrudan müzik yüklemelerini ve yine Spotify üzerinden para kazanmalarını sağlayacak yeni özelliğini duyurdu; Spotify for Artists. Özelliğin betası henüz yalnızca ABD'de kullanılabilir durumda ve şu an için sanatçıları bu özellikten yalnızca davet yoluyla faydalanabiliyorlar. Ancak Spotify yaptığı açıklamada amaçlarının çok daha geniş kitlelere ulaşmak olduğunu söylüyor.

Spotify'ın neredeyse bir senedir üzerinde çalıştığı ve geliştirdiği Spotify for Artists'in en temel özelliği şarkıları hızlı bir şekilde platforma yükleyebilmek ve yayınlamadan önce ve yayınladıktan sonra pek çok düzenleme yapma imkanı sunması.

Özellik, sanatçılar için tamamen ücretsiz olacak ve Spotify herhangi bir komisyon talep etmeyecek. Sanatçılar ise yükledikleri şarkıları kullanıcılar dinledikçe ödeme alacak. Her ay düzenli olarak yapılacak olan ödemeler, beraberinde bir raporla birlikte sanaçılara sunulacak. Yeni özelliğin tüm gelişmelerinden haberdar olmak isterseniz buraya tıklayarak e-posta listesine kaydolabilirsiniz.