Sputnik V Aşısı, Delta Varyantına Karşı %83 Etkili

Rusya Sağlık Bakanı Murashkov, COVID-19 için geliştirilen ve bugüne kadar 63 ülkede kullanılan Sputnik V aşısının, tüm dünyayı etkisi altına alan Delta varyantına karşı %83 etkili olduğunu açıkladı.

COVID-19 pandemisinde ikinci yıla doğru ilerlerken virüsün yeni bir varyantı olan Delta, tüm dünyayı yavaş yavaş etkisi altına almaya başladı. Virüsün ilk halinden çok daha hızlı bir şekilde yayılım gösteren Delta varyantına yönelik en büyük endişelerden birisi, COVID-19 için geliştirilen aşıların varyanta karşı etkili olup olmayacağıydı.

Rusya'da geliştirilen ve Arjantin, Macaristan ve Hindistan gibi birçok ülkede uygulanma başlanan Sputnik V aşısı hakkında sevindirici bir haber geldi. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, yapmış olduğu basın açıklamasında Sputnik V aşısının COVID-19 vakalarına karşı %95, Delta vakalarına karşı da %83 etkili olduğunu açıkladı.

Sputnik V, bugüne kadar 69 ülke için acil kullanım onayı aldı

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde, Uğur Şahin'in BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu belirten açıklamasını sizlere aktarmıştık. Şahin, aşının bütün dünyanın başına bela olan Delta varyantına karşı da son derece etkili olduğunu, henüz mevcut aşının güncellemesini gerektirecek bir durum olmadığını belirtmiştir. Dünyanın birçok yerinde uygulanan Sputnik V aşısı hakkında da sevindirici bir haber geldi ve Rusya Sağlık Bakanı, Sputnik V aşısının Delta varyantına karşı %83 etkili olduğunu açıkladı.

Bakan Murashko, bu zamana kadar 69 ülke için acil kullanım onayı alan aşı hakkında şu ifadeleri kullandı; "Bugün Sputnik V aşısı, Delta mutasyonunu önlemede ve savaşmada en etkili sonuçları gösteriyor. En son veriler, aşının etkinliğinin yaklaşık yüzde 83 olduğunu gösteriyor, bunlar Rus verileri."