Square Enix, Kingdom Hearts: Memory of Melody'yi Duyurdu

Japonya merkezli oyun devi Square Enix, bugün çok sevilen Kingdom Hearts oyunlarına bambaşka bir tarz getiren yeni oyunu Kingdom Hearts: Memory of Melody'yi duyurdu.

Square Enix geçtiğimiz günlerde sadece mobile gelecek olan yeni Kingdom Hearts oyunu Dark Road'u duyurmuştu. Bu haberin üzerinden çok zaman geçmemişti ki dün bir Reddit kullanıcısı Kingdom Hearts: Dark Road'un internet sayfasında gezerken yeni Kingdom Hearts: Memory of Melody oyununun bir tanıtım görseline rastlamıştı. Dün ortaya çıkan bu görselin ardından bugün Square Enix, sürpriz bir şekilde direkt olarak yeni oyunun tanıtım ve oynanış fragmanını yayınladı.

Yayınlanan fragman tamamen Japonca olduğu için fragmanda ne anlatıldığıyla alakalı pek bir fikrimiz yok fakat izlediklerimizden yola çıkacak olursak basitçe şunu söyleyebiliriz ki Kingdom Hearts: Memory of Melody, klasik Kingdom Hearts karakterlerini kontrol edeceğimiz bir oyun olacak. Ayrıca fragmanda da görüldüğü üzere yeni oyunda, geçmiş 3 Kingdom Hearts oyunlarından bölümler de bulunuyor.

Kingdom Hearts: Memory of Melody fragmanı:

Fragmanda görüldüğü üzere Memory of Melody, Destiny Island bölümünden başlayıp ardından Aladdin karakteriyle Agrabah bölümünü ve Hercules karakteriyle de Olympus bölümünü bizlere gösteriyor. Memory of Melody'nin 'Melodinin Hatırası' şeklinde çevirebileceğimiz isminden ve yayınlanan oynanış videosunda da anlaşılabileceği şekilde, bu yeni oyunla birlikte oyuncular hafızlarında kalmış eski Kingdom Hearts oyunlarından karakterlerle eski oyunlardaki bölümleri farklı bir türde tekrar oynuyor olacak.

Yeni gelecek olan Kingdom Hearts oyununun oynanış mekanikleri bakımından çığır açacak bir oyun olması beklenmiyordu fakat yeni 'ritim' oyunu konsepti kimsenin beklemediği bir tarz oldu. Ayrıca oyunun fragmanından anlaşıldığı üzere Kingdom Hearts: Memory of Melody sadece oyuncuların nostalji yaşayacağı bir oyun olmayacak.

Fragmanda oynanış kısmı geçtikten sonra küçük bir sinematik bölüm de bizleri karşılıyor. Bu sinematik bölümde, oyun karakterlerinden Ansem'i laboratuvar önlükleriyle ve Kairi'yi de Organization XIII siyah cüppesi giyen bir düşmanla savaşmak için kılıcını çağırırken görebiliyoruz. Bu bağlamda yeni oyunun mevcut Kingdom Hearts hikâyesine yeni bölümler ekleyeceği düşünülüyor. Kingdom Hearts: Memory of Melody, bu yıl içinde Xbox One, PlayStation 4 ve Nintendo Switch platformlarında tüm dünyada aynı anda satışa sunulacak.