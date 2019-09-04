Square Enix, Oyunlardaki Grafiklerin Geleceğini Gösterdi

Nvidia GeForce YouTube kanalından paylaşılan bir videoda gelişen oyun teknolojisiyle birlikte oyunlardaki grafiklerin akıl almaz detaycılığı gösterildi. 2 dakikalık videoda karakterin yüz ifadelerinin gerçekçiliği dikkat çekti.

Oyun teknolojisinin gelişmesiyle birlikte oyunların kalitesini artırmak için gerçekleştirebilecek olasılıklar da giderek artıyor. Square Enix, Final Fantasy 15’in grafikleri için kullanılan yeni nesil oyun motoru Luminous Engine ile oyun grafiklerinde bunun nasıl gerçekleştirilebileceğini gösterdi.

Back Stage olarak adlandırılan teknoloji demosu özellikle Luminious Engine’in son versiyonunun gerçek zamanlı ışın takibiyle (ray tracing) nasıl başa çıkabildiğini gösteriyor. Işın takibi özelliği son zamanlarda oldukça sık kullanılmaya başlandı.

İnanılmaz detaylar

Yayınlanan demo videosunda bir kadının sahne arkasındaki bir aynadaki duygu geçişleri görülüyor ve bu inanılmaz detaylı görüntüleri artırılmış ışın takibi teknolojisi mümkün kılıyor. Bir tür ışıklandırma detayı olan bu tür grafikleri günümüzdeki birçok oyunun render öncesi aşamasında görmek neredeyse imkânsız.

Luminious Productions’ının Back Stage’inde işbirliği yapan Nvidia’ya göre demo, sadece bir tane GeForce RTX 2080 Ti grafik kartıyla kaydedildi. Yani yeni nesil teknoloji böyle devam ettiği sürece geliştiricilerin oyunlarında bu teknolojiyi kullanması için yıllarca beklemesi gerekmeyecek.

Oyuna gelecek olursak demo Square Enix’in bu teknolojiyi ne için kullanacağına dair pek fazla bir ipucu vermiyor. Tabii Square Enix’in Final Fantasy’nin arkasındaki şirket olduğunu düşünürsek bu teknolojiyi serinin yeni oyunlarında kullanacağını söylemek mümkün. Final Fantasy 16’da bu teknolojinin kullanılacak olma ihtimali bile belki de serinin hayranlarını heyecanlandırmaya yetmiştir.

Luminious Producitons

Bu arada haberin içerisinde bahsettiğimiz Luminious Producitons, Square Enix tarafından geçtiğimiz sene kurulan bir stüdyo. Bu şirketin amacı ise “Yeni AAA oyunlar geliştirmek, dünyadaki oyunculara yenilikçi oyunlar ve eğlenceli içerikler sunmak” olarak belirtiliyor.