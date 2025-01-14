Squid Game dizisinin 2. sezonu, Gi-hun’un çok daha büyük zorluklarla yüzleştiği, karanlık ve sert bir dramayla geri döndü. Ayrıca oyunların ne kadar acımasız olduğu ve insanların para uğruna, canlarından bile vazgeçtiği bir kez daha gözler önüne serildi.

Peki 3. sezonda neler olacak? Bıçak gibi kesilen 2. sezonun arkasından gelecek final sezonunda izleyicileri neler bekliyor?

Gelin, kulağımıza gelenleri ve teorileri sizlerle paylaşalım.

Gi-hun ve ekibi, oyunlara devam etmek zorunda kalacak gibi görünüyor.

2. sezonun son bölümünde Gi-hun ve ekibinin, planlanan oyunları bozduğu görülse de oyunların 3. sezonda tüm hızıyla devam edeceği kesin gibi duruyor. Final sahnesinde Gi-hun, gardiyanlarla savaşırken VIP’ler, olan biteni izleyerek kimin hayatta kalacağına dair bahislere girmekle meşguldü.

2. sezonun son bölümündeki şaşırtıcı yıkım, VIP’leri bir miktar sarsmış gibi gözükse de onların akılların bir türlü ermediği eğlence arzusu, tüm bu aksaklıkları unutturacak kadar güçlü olacağa benziyor.

3. ve final sezonunda Gi-hun, birini kurtarırken ölecek olabilir.

Teorilere göre dizinin başrolü Gi-hun, 2. sezonda gösterdiği fedakarlıkları, 3. sezonda da sürdürecek. Bu kez de başka bir karakteri kurtarmak uğruna hayatını feda etmesi muhtemel gözüküyor.

Gi-hun’un bu fedekarlığı hem hikâyesini zirveye taşımasına hem de geçmişteki hatalarını telafi etmesine olanak sağlayabilir.

Aldığımız duyumlara göre “Kırmızı Işık Yeşil Işık” oyunu daha da zorlaşacak.

Squid Game’in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk’un açıklamalarına göre 3. sezonun ikonik “Kırmızı ışık, Yeşil Işık” oyunu, çok daha ölümcül bir hâle gelecek. Bu kez Young-hee’nin erkek kardeşi Cheol-su sahneye çıkacak.

İddialara göre bu yeni erkek dev bebek, oyuncuların yalnızca önlerini değil aynı zamanda arkalarını da kontrol ederek kaçış olanaklarını neredeyse sıfıra indirecek. Ayrıca Cheol-su’nun hepimizin bildiği meşhur şarkıyı tamamen farklı bir tonda ve tempoda söyleyecek olması oyuncuları iyice şaşırtacağa benziyor.

Gi-hun, front man (lider) hakkındaki şok edici gerçeği öğrenecek gibi duruyor.

Gi-hun, 2. sezonun büyük kısmında gördüğümüz gibi Lee Byung-hun’a güveniyor ancak bu çok da doğru bir hareket değil. Çünkü bu isim aslında yıkmaya çalıştığı sistemin mimarlarından biri ancak Gi-hun’un elbette bundan henüz haberi yok.

Fakat Gi-hun, 3. sezonda bu acı gerçekle yüzleşecek gibi duruyor. Eğer böyle bir şey olursa ana karakter, hayatının en büyük darbelerinden birini alabilir. Üstelik gelecek sezonda front man’in geçmişine dair sır perdesi de aralanacak gibi duruyor.

No-eul, muhafız maskesinin ardında oyunculara yardım edebilir!

No-eul, 2. sezonda izlediğimiz gibi oyunlara katılmadan önce bile isyanını başlatmış bir karakterdi. Daha ilk başta verilen kartviziti yakması ve sistemi sorgulamaya başlaması, onun ne kadar cesur biri olduğunu gözler önüne serdi.

3. Sezonda No-eul, gardiyanlara karşı çok daha güçlü bir duruş sergileyerek, oyunların karanlık organizatörlerine savaş açacak gibi görünüyor. Teorilere göre bu karakter, Gi-hun’a yardım etmek için perde arkasından kritik hamleler yapacak.

Oyuncu 007, annesi için kendini feda edebilir!

Kumar batağına girmiş ve annesini defalarca hayal kırıklığına uğratmış bir karakter olarak çizilen Park Yong-sik, 3. sezonda annesini ne kadar çok sevdiğini fark edebilir ve annesi için kendini hiçe sayabilir gibi gözüküyor.

Yeni oyunlar, yeni oyuncular.

Tahminlere göre oyun organizatörleri, Gi-hun’a ne kadar güçsüz olduğunu göstermek için işleri iyice büyütecek gibi duruyor. Yeni oyuncuların gelmesi ve oyuncu kadrosunun genişlemesi ise doğal olarak daha fazla kaos ve daha daha fazla gerilim anlamına geliyor.

Üstelik 2. sezonun jenerik sonrası sahnesi, 3. sezonda “Kırmızı Işık, Yeşil Işık” oyununu yeniden göreceğimizin sinyalini verdi. Aslında 3. sezona dair sızdırılan görüntüler de teorilerimizin çoğunun gerçeklik payının olduğunu gösteriyor.

Ayrıca iddialara göre ise dizinin son ve final sezonu 27 Haziran 2025’te izleyicilerle buluşacak. Merakla bekliyoruz!

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