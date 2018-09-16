Yurtiçi ve Yurtdışına silah ticareti gerçekleştiren silah üreticisi Ata Silah, SSB ile masaya oturdu. Farklı birliklere temin edilecek bomba atarlar bu yıl içinde temin edilecek.

Savunma Sanayii Bakanlığı (SSB), yeni yerli silahlar için sözleşme imzaladı. Ata Silah’ın ürettiği 40 milimetre bomba atar, güvenlik güçlerinin ihtiyacını karşılayacak yeni yerli bomba atarlar olacak. SSB’ye teslimatlar ise bu yıl içinde başlayacak.

Savunma sanayinin önde gelen yerli üreticilerinden Ata Silah, bir buçuk yılda üretilen “BA 40 Bomba Atar”ı SSB’ye satmaya başlıyor. Farklı birliklerin kullanımı için temin edilecek özgün tasarım silahlar için patent başvuruları da gerçekleştirildi. Yeni bomba atarlar, dipçik aksamı takılarak tek başına kullanılabildiği gibi MPT-76’ya eklenti olarak da kullanılabilecek.

İlk kez Saha Expo 2018’de tanıtılan bomba atar, sağ ve sol elde kullanılabiliyor. Bu tekli bomba atar; tahribatlı mühimmat, ses fişeği, gaz fişeği kullanımlarına uygun olarak geliştirildi. Kolay ve hızlı doldurulabilen bomba atar, emniyet açısından da geliştirilmiş bir silah olarak tanıtılıyor.