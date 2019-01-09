Stadyum Ekranında Mario Oynayanlar Helikopterle Görüntülendi

ABD'de bir haber kanalı için çekim yapan helikopter, Kasas eyaletindeki bir stadyumda yer alan dev LED ekranda, Mario Kart oynandığını fark ederek bu anları kaydetmeyi başardı.

ABD'nin Kansas şehrindeki Kauffman Stadyumu, oldukça enteresan bir olaya sahne oldu. Haber görüntüleri için çekim yapmaya çıkan bir helikopter, Kauffman stadyumunun LED ekranında Mario Kart oynandığını görüntüledi.

"Arrowhead Stadyumu için çekim yapmaya giderken Kauffman Stadyumu'nda karşımıza Mario Kart çıkıverdi."

Görüntü fazlasıyla yüksekten çekildiği için oyunu oynayan birileri var mı yoksa bir hata sonucu gerçekleşen ilginç bir durum mu, o sırada bilinemiyordu. İşin aslı daha sonradan ortaya çıktı.

Bu stadyumda maçlarını oynayan NFL takımı Royals, bir bağış etkinliği için stadyumda oyun oynanmasına izin vermişti. Açıkçası bu ekranın, 2007 yılında stadyuma takıldığında, 25'e 32 metre ile dünyanın en büyük LED ekranı olduğunu düşününce oldukça keyifli zaman geçirildiğini tahmin etmek zor değil.