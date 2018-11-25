Geçtiğimiz günlerde Marvel'ın kurucusu ve çocukluğumuzu süsleyen karakterlerin yaratıcısı Stan Lee hayata gözlerini yumdu. Görünüşe bakılırsa girişimcilerin, Stan Lee'nin yaşantısından öğrenebileceği şeyler var.

Girişimciler olarak hayatta çok zorlandığınızı tahmin edebiliyoruz. Sonuçta hiçbir girişim bir parmak şıklatmasıyla oluşmuyor. Her girişimin ardında koca bir emek var. Eğer bir girişimciyseniz, Marvel'ın "kahramanı" Stan Lee'den öğreneceğiniz birkaç şey olabilir. Unutmayın, sizler kendi hayatınızın yazarları, hikayenizin kahramanısınız.

Herkes hata yapabilir. Eminim ki sizin de hatalarınız olmuştur. Stan Lee de Marvel'ı bu günlere kusursuz bir şekilde getirmedi. Onun yaşantısı, size faydası olabilecek öneriler içeriyor. Birinin çöpü, başkasının hazinesi, birinin deneyimi, başkasının başarısının anahtarıdır.

1 - "Büyük güç, büyük sorumluluk getirir."

Hayatın basamaklarını çıkmaya başladıkça, çevrenizdekileri görmezden gelmeyin. Kendi başarınızın yüceliğinde, onları gömmeyin. Sorumluluğunuz onları da kapsıyorsa, onlar için iyi bir lider olun. Buna bir örnek verecek olursak, diyelim ki bir reklam ajansında tasarımcı olarak işe başladınız ve kreatif direktörlüğe terfi ettiniz. Artık elinizde daha fazla güç var, bir projeyi daha farklı şekilde yönetebilirsiniz, fakat bu sorumluluğunuzun da artmasına sebep olur.

Çevrenizdeki insanlara yardım etmek, öncü bir kişilik için iyi bir başlangıç. Büyük bir şirketin CEO'su olarak, çok fazla yardım talebi alıyor olabilirsiniz, ama unutmayın, makinenin çarkları çalışanlarınız sayesinde dönüyor.

2 - "En iyi süper güç, şanstır."

Stan Lee, sıkı çalışmanın önemini hiçbir zaman unutmadı, ama kendisine ve çevresindekilere bu başarının sadece güçlü bir çalışma etiğinden ve yetenek sahibi olmaktan gelmediğini hatırlatmaya çalıştı. Şans başarıda büyük bir rol oynar, fakat bu girişimciler tarafından görmezden gelinebilecek, kolayca unutulabilecek bir gerçek. Bu gerçeğin farkına varamayan, görmezden gelen girişimciler, bir süre sonra "hiçbir şeyi yapamıyorum" kafasına girip pes edebilir.

Sadece 33 yaşında neredeyse 70 milyar dolar net gelir elde eden Mark Zuckerberg, Facebook'un kurucusu, Dünya'nın en başarılı girişimcilerinden biri olarak kabul edilebilir. Zuckerberg, sadece iyi bir fikirle veya çok çalışmayla böylesine bir başarıya ulaşılamayacağını savunurdu. Kendisi ayrıca "Günümüz toplumunda iyi bir şeyler başarabilmek için, şanslı olmalısınız" demiştir.

3 - "Ben hep kitaplarımın satmasını, böylece işime devam edebilmeyi umut ettim."

Tutkusu yüksek insanların gözlerine heves perdesi çekilmesi oldukça kolaydır. Uluslararası bir elektrik santrali kurmak olsun, Google ile kafa kafaya vermek olsun, hedefleri, insanlara satabilecek kadar iyi bir ürünleri yoksa pek bir şey ifade etmiyor.

Stan Lee'nin öncelikli hedefi, onu bir iş sahibi tutmaya yetecek, yaşamını sürdürmesini sağlamaya yetecek kadar iyi, eğlenceli bir ürün ortaya çıkartmaktı. Eğer izleyicileriniz, müşterileriniz arasında yayılan, değerli bir ürün ortaya atmışsanız, başarıya zamanla mutlaka ulaşacaksınız.