Stan Lee’nin ölümünün ardından, onun anısına yapılmış 15 farklı eseri sizler için derledik.

Son 20 yıla damgasını vuran süper kahraman filmleri denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Marvel ve bu şirketin efsanevi ismi Stan Lee, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Gerek çizgi romanlar gerekse de süper kahraman filmleriyle kendisine çok büyük bir hayran kitlesi toplayan Stan Lee’nin ölümü, tüm camiayı derinden yaraladı. Örümcek Adam’dan Fantastik Dörtlü’ye pek çok Marvel karakterinin yaratıcısı olan Stan Lee, bu serüveninde herkesin saygısını kazanmayı başardı.

Stan Lee, yazdığı hikayelerde ve karakterlerde gücü nezaket ve sevgiyle bir araya getirdi. Bu özelliğiyle birden fazla neslin örnek aldığı bir kişilik olmayı da başardı. Bugün, bu efsane kişiliğin ölümünün ardından hayranları tarafından oluşturulmuş 15 eseri sizlere sunacağız: