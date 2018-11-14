Stan Lee pek çok ölümsüz kahramanın yaratıcısı olarak biliniyordu. Çizgi roman efsanesi, ölmeden hemen önce kızının da yardımıyla yeni bir süper kahraman yaratmış.

Stan Lee'nin yarattığı karakterlerden bazıları çizgi roman tarihinin en büyük isimlerine dönüştü. Örümcek Adam, Black Panther ve Fantastik Dörtlü gibi eserleri olan Stan Lee, öldüğü güne kadar yeni bir karakter üzerinde daha çalışıyormuş.

TMZ ile röportaj yapan Lee'nin kızı J.C., babasına Dirt Man adlı son bir karakterin yaratımında yardım ettiğini söyledi.

Hayatı boyunca babasını, kendisiyle birlikte bir karakter yaratmaya ikna etmeye çalıştığını ifade eden J.C., Dirt Man adlı karakter üzerinde çalıştıklarını söyledi. J.C. ayrıca karakter için planları olduğunu da söyledi.

Dirt Man'in daha alt seviye ve kirtli bir karakter olacağını, sevginin ne ile ilgili olduğunu işleyeceğini söyleyen J.C., henüz karakterin yaratımının bitmediğini ve oldukça ilginç bir karakter olacağını söyledi.

Karakterin bir filme kavuşması gibi bir planı olup olmadığı sorulan J.C. sadece "Umarım o noktaya gelirim." demekle yetindi.

J.C. ayrıca Stan Lee Çocuk Okur Yazarlık Derneği'ni kurmayı planladığını da belirtti. Çocukların yazmasının ve okumasının önemini vurgularken, "Stan'in "Stan The Man" olmasının sebeplerinden birisi, sanatını çok ciddiye almasıydı." dedi.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Stan Lee 95 yaşındaydı. Ünlü sanatçının Marvel evrenine kattığı karakterler arasında Örümcek Adam, Fantastik Dörtlü, Orijinal X-Men, Hulk, Iron Man, Doctor Doom ve Galactus gibi önemli karakterler bulunuyor.