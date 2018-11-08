İstanbul Havalimanı’ndaki Kod Sorununa Bulut Bilişim Çözümü

29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'na geçen yıl verilen kodla ilgili yaşanan sorun, bulut bilişim desteğiyle çözüldü.

29 Ekim'de yeni İstanbul Havalimanı açılmış, ismi de aynı gün kesinleşmişti. Havaalanının kodu olan IST'nin ise uçuştan bir kaç gün önce ISL olarak değiştirildiği ortaya çıktı.

IATA adlı kurum dünyadaki bütün havalimanlarının kodlarını atıyor. Daha önce yeni havalimanının kodunun IST olacağı açıklanmıştı ancak güncel kullanım ISL şeklinde. Bunun sebebi ise karışıklıkları engellemek.

IST kodu şu anda hala aktif olan Atatürk Havalimanı için kullanılıyor. Aynı koda sahip iki havalimanı olmasının yaratacağı karışıklığı engellemek isteyen IATA, yeni havalimanının bilişim altyapısını hazırlayan IGA Systems'e gönderdiği yazıda kodun ISL'ye çevrilmesini istediğini bildirmiş.

IGA Systems Genel Müdürü Ersin İnankul, IBM Think Istanbul etkinliğinde sürecin nasıl yaşandığını anlattı. Havalimanları için en büyük zorluğun entegrasyon olduğunu belirten İnankul, bu nedenle IBM ile birlikte bir altyapı kurup IST kodunu kullandıklarını söyledi. Daha sonra ise IST kodunu ISL'ye çevirmelerini isteyen bir yazı aldıklarını anlatan genç yönetici, IBM ile birlikte oturup kodları sıfırdan yazmaktansa mesajları havada yakalayıp değiştiren bir bulut teknolojisi kullandıklarını söyledi.

Aynı zirvede konuşan TAV Grubu CEO'su Sani Şener ise “Bizim için yolcu memnuniyeti çok önemli. Bunun için bir araştırma yaptık ve şunu gördük. Yolcu mutluysa havalimanında 10.6 Euro daha fazla harcama yapıyor. Yolcuyu mutlu etmeliyiz.Yolcu check-in sırasında, pasaport sırasında az beklerse mutlu oluyor” diyerek mutlu yolcunun önemini vurguladı.

IBM Türkiye Genel Müdürü Defne Tozan ise teknoloji yatırımı yapmanın önemine değindi. Yapay zeka ve bulut teknolojilerinin bugünü ve geleceği şekillendirdiğini anlatan Tozan, gündemlerindeki 3 ana konu olarak müşteri deneyimi, operasyonel verimlilik ve regülasyonları gösterdi.