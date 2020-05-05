Kablosuz Elektrik Aktarımı İçin Yeni Bir Metot Geliştirildi

Stanford Üniversitesi mühendisleri, elektriği kablosuz bir şekilde hareket hâlindeki nesnelere aktarabilmeye izin veren yeni bir metot geliştirdi. Bu metot sayesinde araçlar, robotlar ve drone'lar şarj edilebiliyor.

Stanford Üniversitesi'nden mühendisler, elektriği kablosuz bir şekilde birden çok cihaza göndermek için yeni bir metot gösterdi. Geliştirilen kablosuz elektrik aktarım sistemi, elektriği elektrikli arabalara, robotlara ve drone'lara hareket hâlindeyken gönderebiliyor. Ekip, elektrikli arabaların yoldayken ya da robotlar fabrikadayken gücün aktarılabilmesi için teknolojinin ölçeklendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kablosuz güç aktarımının, uçuş hâlindeyken drone'lara da güç iletebilecek potansiyeli bulunuyor. Shanhui Fan ve Sid Assanwaworrarit, geçmişte de objelerin hareket hâlindeyken şarj edilebileceğini göstermişti ancak bu teknoloji, laboratuvar ortamı dışındaki kullanımlarda oldukça verimsizdi. Ekip, gerçekleştirdikleri yeni araştırmanın arabaları ve robotları yeniden şarj etmede gerekli olan pratik ve verimli bir sistem için büyük bir adım olduğunu söyledi.

Kablosuz elektrik aktarımı:

Shanhui Fan, hareket hâlindeki elektrikli arabaların şarj edilebilmesi için sistemin ölçeklendirilmesi gerektiğini ifade etti. Fan, ölçeklendirmenin teknolojinin önünde önemli sayılabilecek bir engel olduğuna da inanmadığını söyledi. Fan, bu teknolojinin robotları şarj etmede pratik olarak kullanılabileceğini de dile getirdi.

Kablosuz şarj teknolojisinin ilk önemli adımı, üç yıl önce araştırmacıların alıcının mesafesi değişse dahi elektriği aktarabilecek şarj cihazı geliştirme çalışmalarında atılmıştı. Bu önemli gelişme, mesafe değiştikçe sistemin çalışma frekansını ayarlamasına izin veren geri besleme direnciyle mümkün kılınmıştı. Bu teknolojinin olumsuz yanıysa sistemden geçen elektriğin %10’unu aktarabilmesiydi.

~Tesla bobini

Araştırmacıların geliştirdiği yeni teknolojiyse sistemden geçen elektriği %92’ye kadar aktarabiliyor. Güç aktarım oranında yaşanan bu büyük değişimi mümkün kılan şey, orijinal kuvvetlendiriciyi daha verimli olan mod değiştirme kuvvetlendiricisiyle değiştirmek oldu.

Ekip, laboratuvar ortamında 10 W elektriği kablosuz olarak yaklaşık 1 metrelik mesafede aktarmayı başardı. Bir arabanın ihtiyaç duyduğu onlarca hatta yüzlerce kW elektrik için sistemi ölçeklendirmekse mümkün. Sistem, 112 km/sa hızda giden bir aracı 1,2 metrelik şarj bölgesinde yeterince hızlı şarj edebiliyor. Buradaki asıl sorun, aracın bataryasının bu gücü ne kadar hızlı bir şekilde emebileceği. Ayrıca elektrik aktarımı, insanlarda herhangi bir sağlık sorununa yol açmadan da aktarılabiliyor.