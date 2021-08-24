Stanford Üniversitesi Tamamen Güneş Enerjisine Geçecek

ABD'nin saygın üniversitelerinden biri olan Stanford Üniversitesi, 2022 yazı itibarıyla, kullandığı enerjinin tamamını güneş panelleriyle üretecek. Üniversite, hâlihazırda kullandığı enerjinin %65'ini güneş enerjisiyle sağlamakta.

Gezegenimizin kaynaklarının tükenme tehlikesi her yıl artarken yenilenebilir enerjiye olan ilgi de aynı oranda olmasa da artmaya devam ediyor. Bilim yuvası olarak tabir ettiğimiz üniversitelerin de bu duruma uyum sağlaması gerektiği su götürmez bir gerçek ki bu yöndeki ilk adım, ABD’nin Stanford Üniversitesi’nden geldi.

Güneş paneli çiftliklerinden birisi yanarak yok olan Stanford Üniversitesi, bu olumsuz duruma rağmen, 2022 yılı itibarıyla tamamen yenilenebilir enerji kullanır hâle gelecek. Bu enerji kaynağı güneş olacak.

Stanford, hâlihazırda enerjisinin %65'ini güneşten karşılıyor

2015 yılından beri güneş enerjisiyle elektrik üretme çalışmaları yürütmekte olan üniversite, bu alana ilk adım attığında çatılara kurulan paneller aracılığıyla 5 megawatt’lık enerji üretirken, 2016’da kurdukları Stanford Solar Generating Station #1 adlı güneş enerjisiyle elektrik üretme istasyonları sayesinde üretim gücünü 67 megawatt’a çıkararak üniversitenin enerji ihtiyacının %65’ini karşılayabilir hâle geldi.

Hâlihazırda büyük oranda güneş kaynaklı enerji tüketimi yapan Stanford’ın tüm elektrik ihtiyacını güneşten karşılayabilecek duruma gelmesinin 2022 yılının yaz aylarını bulacağı söyleniyor.