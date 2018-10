Star Trek: Discovery İkinci Sezonuyla Geri Dönüyor

CBS platformuna özel olarak çekilmiş ilk dizi olma özelliği taşıyan Star Trek: Discovery, Ocak ayında ikinci sezonuyla sevenlerinin karşısına çıkacak.

Entertainment Weekly’nin haberine göre, CBS All Access platformunun sevilen dizisi Star Trek: Discovery, Ocak ayı içerisinde ikinci sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. İkinci sezonun çıkışı için herhangi bir tarih belirlenmiş değil; ancak programa ait olan ve Number One’dan Rebecca Romijn tarafından yönetilecek olan bir panelin bu hafta sonu New York Comic Con etkinliğinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Entertainment Weekly, posterde yer alan kırmızı ışıkların bir önceki Star Trek: Discovery ikinci sezon fragmanında yer alan ve Ethan Peck’in Mr.Spock olarak çıkış yapması ile bağlantısı olduğu söylenen yedi sinyali ima ettiğini söylüyor.

Star Trek: Discovery, CBS All Access platformu için Bryan Fuller ve Alex Kurtzman tarafından yaratılan ABD yapımı bir dizi. Star Trek: Discovery, CBS All Service’e özel olarak üretilen ilk dizi olmasının yanı sıra, 2005 yılında final yapan Star Trek: Enterprise dizisinden sonra yapılan ilk Star Trek serisi olma özelliği taşıyor. Orijinal Star Trek dizisinde geçen olayların yaklaşık on yıl öncesini anlatan ve aynı zamanda yapılan filmlerle de zaman çizelgesi bakımından ayrılan Discovery, Federasyon ve Klingon arasındaki savaşı konu ediniyor. Dizi, ülkemizde Netflix üzerinden erişilebiliyor. İkinci sezonuyla büyük övgü toplayan dizinin 2. sezonunun da Netflix'de yayınlanması bekleniyor.