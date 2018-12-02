Bir Youtuber, Star Trek Filmindeki Uzay Gemisini İnceledi

Bilim kurgu filmlerinde sıkça karşılaştığımız uzay gemilerinin tasarımları her defasında neden farklı yapılıyor? Bu sorunun cevabını arayan bir YouTuber, Star Trek filmindeki uzay gemisinin tasarımını incelediği bir video hazırladı.

Genellikle Bilim-Kurgu filmlerinde, uzay gemisi tasarımlarının neden o şekilde yapıldığı tartışılmaz. Düşünülecek olursa, akla gelecek ilk cevap, havalı görünmesi için olabilir.

EC Henry tarafından hazırlanan YouTube videosu, ilk Star Trek filmindeki geminin tasarımını hem mühendislik hem de estetik açıdan, kısa ve öz bir şekilde inceliyor. Özellikle de motorları gövdeye bağlayan desteklerin neden dik değil de açılı olduğu konusu incelenmiş.

Henry'ye göre, bu sorunun cevabı işlevsellikle alakalı. Siz de videonun tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.