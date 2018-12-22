EA'in Star Wars evreninde geçen oyunu Battlefront 2'ye dair paylaştığı blog yazısı, oyunun harika konsept sanatını gösteriyor.

Tasarım kısmında, konsept sanatı genellikle ürünün sonu halinin en alt basamağındadır. İlk basamak, fikirdir, hatta iyi bir fikir ise; diğer basamak da bu fikrin iyi çalışıp çalışmadığıdır. Yine de, bazen iki şey birbirine umduğunuzdan daha yakındır. Bu konudaki öznemiz, Star Wars Battlefront 2.

Electronic Arts, yayınladığı blog yazısında video oyunlarında konsept sanatının nasıl çalıştığından bahsetti, yazının detaylarına EA’in sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Paylaşılan yazıdaki en harika şey ise, tabii ki harika konsept sanat görselleri.

Şirketin bu paylaşımı, harika görseller sunmakla birlikte, şu anda oynanabilir halde olan oyunun, son ürün haline gelene kadar hangi süreçlerden geçtiğini de bir nebze olsun gösteriyor. Star Wars Battlefront 2 şu an indirime girmiş durumda, oyunun standart sürümü, 9,99 dolar.