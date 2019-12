Star Wars Battlefront 2'yi yeni Disney+ dizisi The Mandalorian'ın ana karakteriyle oynamak ister misiniz? Biliyoruz, bir 'Bebek Yoda' değil ama bu mod da oyunun ve dizinin hayranları için gayet iştah açıcı gözüküyor.

Biz mod yapımcılarının The Mandalorian dizisinin internet yıldızı 'Bebek Yoda'yı oyuna eklemelerini beklerken yapımcılar, dizinin ana karakterini yani The Madalorian'ı Star Wars Battlefront 2'ye eklediler bile. The Mandalorian dizisi ilk duyurulduğundan beri oyun için dizi ile alakalı birkaç mod geliştirilmişti. Ama en son Claymaver2000 ve Savager34 kullanıcıları tarafından geliştirilen mod, diziyle ilgili modlar arasında en çok kendini gösteren oldu.

Mandaloryalı hemşehri Boba Fett'ten yola çıkılmış

The Mandalorian modu, şekil itibariyle Boba Fett karakterinin kostümü üzerine dizayn edilmiş. Zırhı, ekipmanları yeniden çizimlenen Boba Fett modelinin aynı zamanda sırt roketinin yerine bir tüfek eklenmiş. Bu sayede oluşturulan yeni karakterin görünümünde teçhizat öne çıkarılmış. Ama bu sadece görünüşsel bir modifikasyon, yani asıl olan Boba Fett karakterindeki sırt roketi işlevi bu moddaki karakterde de mevcut. Bu işlev değiştirilmiş olsaydı bu yeniden tasarlanmış karakter, çoklu oyuncu modunda kullanılamaz olacaktı.

Mod hâlâ son haline ulaşmış değil

Karakterin dizide bir sırt roketine sahip olmayışından ötürü bazı kullanıcılar, mod için oyundaki başka bir karakterin kullanılmasının daha uygun olabileceği üzerine öneride bulundular. Taşıdığı benzerlik nedeniyle Boba Fett en uygun seçenekmiş gibi görünmesine karşın, işlevsel özelliklerden dolayı Han Solo ve Lando Calrissian gibi karakterlerin bu mod için daha uygun olduğu fikri kullanıcılar arasında yaygın. Bunun üzerine modun yapımcılarından Claymaver2000, gelecekte moddaki karakterin değiştirilebileceğini, ama şu an önceliğin modu bitirmek olduğunu belirtti.