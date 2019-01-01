Star Wars Dizisi Cassian Andor’un Çekimleri Ekim'de Başlıyor

Disney’in Star Wars evreninde geçen filmlerinden Rogue One: A Star Wars Story’nin popüler karakteri Cassian Andor’un kendi dizisi geliyor. Diego Luna’yı bu serinin başrolünde izleyeceğiz.

Bu kışın başlarında bir açıklama yapan Disney, Star Wars evreninde geçen dizi fikirlerinden bahsetmişti. Bu dizilerin arasında Cassian Andor’un kendi dizisi de vardı.

Cassian Andor dizisinin çekimleri 2019 yılının Ekim ayında başlayacak. Serinin 2020 yılında yayınlanması hedefleniyor. Dizi “Acımasız İmparatorluk’un avucu içindeki galakside umudu yenilemeyi amaçlayan, cesur görevler içeren hikayelerle dolu, heyecan verici bir casusluk gerilimi” olarak tanımlanıyor. Bu seri, The Mandalorian’ın ardından Disney’in kendi yayın platformu Disney+ için çekilen ikinci dizi olacak.

Rogue One: A Star Wars Story filminde de aynı karakteri oynayan aktör Diego Luna ise Star Wars evrenine geri dönecek olmanın kendisi için çok özel olduğunu söylerken, önlerinde fantastik bir macera olduğunu ve yeni, heyecan verici yapısı sayesinde karakteri daha derinlemesine keşfedebileceğimizi söylemişti.