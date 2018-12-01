Rogue One: A Star Wars Story filminden tanıdığımız Cassian Andor dizisinin uygulayıcı yapımcısı belli oldu. Disney işini sağlama almış gibi duruyor.

Rogue One: A Star Wars Story filminde yer alan karakterlerden Cassian Andor’un dizisi Disney+ ekranlarında yerini almaya hazırlanıyor. Son gelen duyumlara göre, serinin uygulayıcı yapımcısı Stephen Schiff olacak.

Schiff ismi size bir anlam ifade etmediyse, The Americans ismi belki bir anlam ifade edecektir. The Americans dizisi, Amerikalı bir çifti canlandıran ancak aslında Rusya için çalışan iki ajanın hikayesini anlatıyordu. Eleştirmenlerden ve seyircilerden pek çok övgü alan dizi, Tv’deki en iyi dizilerden biri olarak kabul ediliyordu. Yani Schiff, bir casus dizisinin nasıl yapılması gerektiğine dair oldukça sağlam bir bilgi birikimine ve bu bilgileri kullanabilecek beceriye sahip.

2019 yılında çekimleri başlayacak olan dizinin esas karakteri olan Cassian Andor da özünde çok becerikli bir casus. The Alliance’a katılmadan önce de pek çok yerde bağlantıları olan, pek çok farklı isimle anılan bir kişi. Ayrıca dizide K-2SO’yu da görme şansımız olabilir.

Cassian andor dizisi, Disney+ için planlanan pek çok serinin en sonuncusu. Daha önce de The Mandalorian adlı dizinin duyurusu yapılmıştı.