Star Wars: Episode IX'a Dair Bilinen Her Şey

Dünyanın en çok bilinen ve en çok izlenen serilerinden Star Wars'un üçüncü üçlemesinin son halkası 2019'da vizyona girecek. Vizyon tarihine neredeyse bir sene olan filme dair bilinen bazı bilgileri derledik.

Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi, hayranları ikiye bölüp; internette tartışmalar yaratsa da, uzak galaksilerdeki bu hikâye, uzak bir gelecekte devam ediyor. 2019’un sonlarında çıkacak olan üçlemenin son halkası ile Star Wars: Episode IX, Luke Skywalker’ın destanını sonlandıracak.

Serinin sekizinci filmi olan Last Jedi’ın üstünden neredeyse bir sene geçmiş olmasına rağmen, Star Wars serisinin geleceğiyle ve Episode IX ile ilgili çok az şey biliyoruz.

İşte Star Wars: Episode IX ile ilgili bazı bilgiler:

Çıkış Tarihi

Disney’in net yayın takvimi sayesinde, yayın tarihini net olarak biliyoruz: 20 Aralık 2019. IMDb’de bu tarih ABD bazlı gösteriliyor olsa da muhtemelen Türkiye’de de tüm dünyayla aynı gün vizyona girecektir.

Adı Ne Olacak?

Şu ana kadar bu konu hakkında net bir bilgi yok.

Adı Ne Zaman Duyurulur?

Bugün itibariyle Avengers serisinin son halkasının fragmanı düştü, dolayısıyla internet alemi ve hayranlar bir süre Avengers konuşacak, bu yüzden önümüzdeki günler içerisinde açıklanması pek beklenmiyor.

Serinin sekizinci filminin ismi 23 Ocak 2017’de açıklanmıştı, vizyon tarihi ise 15 Aralık 2017’ydi, yani 11 ay öncesinden açıklamışlardı. 7. filmin ismi ise yayın tarihinden yaklaşık 1 sene önce açıklanmıştı. Yani, en geç Ocak 2019’a kadar üçlemenin son halkasının adı netleşir.

The Last Jedi, Episode IX ile ilgili Nasıl Bir Olay Örgüsü Kurdu?

The Last Jedi’ın sonunda Resistance (Direniş) karıştı, Kylo Ren Supreme Leader Snoke’u öldürerek First Order’ın kontrolünü ele aldı. Luke Skywalker öldü ve böylece ana Star Wars filmlerinden üç esas kahraman, seriye veda etti.

Serinin dokuzuncu filmiyle ilgili bilinen şeyler ise şimdilik sadece dedikodulardan ibaret. Kylo Ren yeni bir başlık alabilir, Resistance Batuu gezegenine kapanabilir veya seride bir zaman atlaması olabilir.

Star Wars: Episode IX’un Trailer’ı Ne Zaman Yayınlanacak?

Muhtemelen son filmin trailer'ı için uzun bir süre daha bekleyeceğiz. The Last Jedi’ın trailer’ı 9 Ekim 2017’de yani vizyona girmeden iki ay önce yayınlanmıştı. The Force Awakens’ın ilk trailer’ı da yine vizyondan iki ay önce yayınlanmıştı. Yani, son filmin trailer’ı da muhtemelen Ekim 2019’da yayınlanır.

Ayırca The Last Jedi için 15 Nisan 2017’de anlamsız bir teaser yayınlanmıştı, belki aynı şey serinin dokuzuncu filmi için de geçerli olabilir.

Yeni Filme Hangi Karakterler Katılacak?

Oyuncu Naomi Ackie, son filmin kadrosunda yer alan oyuncular arasında. Sızdırılan haberlere göre Ackie, Lando Calrissian’ın kızını canlandıracak. Doctor Who’da 11.doktor olan Matt Smith de kadroya yeni katılanlar arasında fakat rolünün ne olduğu bilinmiyor, tıpkı Richard E. Grant gibi.

Yeni Film, Carrie Fisher’ın Ölümünü Nasıl Halledecek?

Ne yazık ki, Leia Organa’yı canlandıran aktris Carrie Fisher, The Last Jedi’daki sahnelerinin çoğunu çektikten sonra Aralık 2016’da aramızdan ayrıldı.

Fisher’ın ölümünden sonra, filmde herhangi bir değişikliğe gidilmemiş, hatta Lucasfilm, tersine yaşlandırma tekniği kullanarak, Fisher’ın Prenses Leia’sını Rogue One’da kullanmıştı. Şirket, aynı şeyi Episode IX için yapmayacağını açıkladı.

Rey, Episode IX’da Yeni Bir Işın Kılıcı Alacak mı?

Son filmde Rey’in ışın kılıcı kırılmıştı ve söylentilere göre yeni filmde Rey, kendine yeni bir ışın kılıcı yapacak. Kılıcını kırılan parçalardan mı yapacak yoksa Kyber Kristalleri'ni mi kullanacak, henüz bilinmiyor.