Star Wars: Episode IX'dan İlk Set Fotoğrafı Geldi

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Star Wars serisinin yeni filmi Star Wars: Episode IX'dan karmaşık ve etkileyici set ortamını gösteren ilk fotoğraf geldi.

Sinema tarihinin en uzun ve en etkileyici serilerinden biri olan Star Wars’un yeni filmi olacak Star Wars: Episode IX’dan ilk set fotoğrafı geldi. Yapımcı ve yönetmen J.J. Abrams’ın, Skywalker efsanesini sonlandırmayı planladığı filmden gelen ilk set fotoğrafı, film ekibinin ne kadar zahmetli ve detaylı bir iş çıkardığını ortaya koyuyor.

Star Wars: Episode IX çekimlerinden ilk görüntü, çekimlerin başladığı 1 Ağustos tarihinde bizzat J.J. Abrams tarafından Twitter’da paylaşılmıştı. Ancak o fotoğraf, set ortamı hakkında net bir bilgi vermiyordu. Filmin görüntü yönetmeni Dan Mindel tarafından paylaşılan yeni fotoğraf ise film için nasıl bir set kurulduğunu daha açık ve net bir şekilde gösteriyor.

Serinin yeni filminin oyuncu kadrosu, çekimler başlamadan kısa süre önce netleşmişti. Buna göre Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Mark Hamill, Anthony Daniels ve Billie Lourd aynı rollerine devam edecekler.

Keri Russell, Naomi Ackie ve Richard E. Grant. ise Star Wars: Episode IX ile birlikte seriye dahil olmuş olacak. Ayrıca Billy Dee Williams da eski rolü ile Star Wars hikayesine geri dönecek. Çekimler bu ay itibari ile başladı. Filmin 20 Aralık 2019’da vizyona girmesi planlanıyor.