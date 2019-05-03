74 yaşındaki ünlü aktör Peter Mayhew hayatını kaybetti. Aktörün ölüm haberini ailesi Twitter üzerinden paylaştığı açık mektupla açıkladı.

Star Wars filminde oynadığı karakterle hem görünüşüne sempati duyduğumuz hem de oyunculuk yeteneği ile kendine hayran bırakan film serilerinin Chewbacca'sı, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peter Mayhew'in ölüm haberi, ailesinin Twitter üzerinden yayınladığı bir açık mektup ile paylaşıldı. Peter Mayhew, 30 Nisan'da Kuzey Teksas'da bulunan evinde yaşamını yitirdi.

3 çocuğu olan Mayhew, 19 Mayıs 1944 tarihinde doğmuştu. Mayhew yardımsever kişiliğiyle de biliniyordu ve hatta bu konuda birkaç çocuk kitabı yayımlamıştı. Kitapların gelirini de çocuklar için kurulan vakıflara dağıtan Mayhew'in yakın bir zamanda Star Wars filminde hayat verdiği Chewbacca karakerine bürünüp, benzer kuruluşlara yardım toplayacaktı. Toplanan yardımlar kendi isminin taşıdığı vakıf ve diğer yardım kuruluşlarıyla birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktı.

Paylaşılan mektupta, Mayhew'in ölüm sebebine dair bir bilgi vermeyen ailesi, 29 Haziran'da anma töreni yapılacağını ifade etti. Bilindiği üzere Los Angeles'ta Star Wars filminin fanlarının buluştuğu bir etkinlik düzenleniyor. Bu etkinlikte de Mayhew için bir anma töreni düzenlenecek. Mektupta, anma törenlerine katılacak olan kişilerin çiçek ve hediyeler getirmemesi, bunun yerine Peter Mayhew Vakfı'na yardım yapılması rica edildi. Peter Mayhew'in ailesi tarafından paylaşılan mektubun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.