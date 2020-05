Star Wars Günü'nde Stormtrooper Cosplayer'ı Tutuklandı

Kanada'nın Lethbridge kentindeki bir restoran çalışanı, 4 Mayıs Star Wars Günü şerefine Stormtrooper kostümü giydi. Başına gelecekler habersiz bir şekilde restoranın önünde duran kadın, elindeki plastik tabanca nedeniyle polisler tarafından yere yatırılıp kelepçelendi.

Dünyanın dört bir yanındaki Star Wars hayranları, her 4 Mayıs’ta Star Wars kültürünü ve filmlerini anmak için hem sosyal medyada hem de sokakta çeşitli etkinlikler düzenliyorlar. İkonik seride fenomen haline gelmiş "May the force be with you. - Güç seninle olsun." repliğinin okunuşuyla ilgili yapılan kelime oyunu dolayısıyla Star Wars günü olarak kabul edilen 4 Mayıs, bu kez çok ilginç bir olaya şahitlik etti.

Geçen hafta Kanada'nın Lethbridge kentindeki bir restoran, Star Wars Günü'nü kutlamak için Stormtrooper gibi giyinmiş bir çalışanın dışarıda durmasına karar verdi. Hem günün anlam ve önemine uygun olması hem de restorana daha fazla müşteri çekmek için alınan bu karar, beklenmedik bir şekilde sonuçlandı.

Plastik tabancayı tehlike olarak gören polis, cosplayer'ı tutukladı

Stormtrooper kostümü ile birlikte elinde plastik blaster tüfeği ile duran restoran çalışanından korkan bazı kişiler, büyük bir korku ve endişe ile 911’i aradı. Polis kısa süre sonra olay yerine geldi. Silahlarını çeken polis ekipleri, kadına elindeki silahı bırakıp yere çökmesini söyledi. Elindeki plastik silahı hemen yere atan talihsiz kadın, kostüm nedeniyle hemen yere çökemeyince polislerin sert müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.

Yoldan geçen bir kişinin kaydettiği görüntülerde, polis ekiplerinin kadını yüzükoyun yatırdığı ve ellerini arkadan kelepçelediği görülüyor. Kadının karakola mı götürüldüğü yoksa o anda serbest mi bırakıldığı ise henüz bilinmiyor. 20 Nisan’da Kanada’da polis kılığına da giren bir silahlı saldırgan, ülkenin Nova Scotia bölgesinde 22 kişiyi öldürmüştü. Nitekim Kanada polisinin yaşanan son olaya verdiği yüksek reaksiyonun nedeni de tam olarak bu olsa gerek.

Stormtrooper kostümü giyen kadının polis tarafından tutuklanma anı