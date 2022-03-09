Star Wars hayranlarının dört gözle beklediği Star Wars: Obi-Wan Kenobi dizisinden ilk fragman nihayet yayımlandı.

Son üçlemeyle olmasa da Disney Plus kanalında yayımlanan The Mandalorian dizisiyle Star Wars hayranlarının gönüllerini tekrar çalan Disney, bir süredir yeni bir seri üzerinde çalışıyordu. Star Wars evreninin en sevilen karakterlerinden Obi-Wan Kenobi’ye odaklanacak olan Star Wars: Obi-Wan Kenobi dizisi, 2022 yılının en çok beklenen dizilerinin başında geliyor. Duyurulduğu ilk günden bu yana Star Wars hayranlarının resmen gün saymaya başlamasına neden olan yapımda İskoçyalı oyuncu Ewan McGregor, Jedi ustası rolüyle bir kez daha karşımıza çıkıyor.

Merakla beklenen diziden ilk fragman ise bugün yayımlanmış bulunuyor. Kronolojik açıdan üçüncü, çekildiği yıl açısından ise serinin altıncı filmi olan Star Wars: Revenge of The Sith’deki olaylardan 10 yıl sonrasını anlatacak olan dizinin ilk fragmanında bizleri orijinal serinin ana kahramanı Luke Skywalker’ın çocukluğu da karşılıyor.

Star-Wars: Obi-Wan Kenobi 25 Mayıs'ta Disney Plus'ta

25 Mayıs 2022’de Disney Plus’ta yayımlanacak olan dizinin fragmanında Obi-Wan Kenobi’nin, Star Wars: Revenge of the Sith’deki olayların ardından İmparatorluk rejiminden saklanmak adına Tatooine gezegenine sığındığı ve Jedi’ların İmparatorluk tarafından avlanmaya başladığı görülüyor.

Öte yandan her ne kadar fragmanda görmesek de kronolojik olarak ilk üç filmde Dark Vader’a dönüşünü izlediğimiz, Obi-Wan'ın eski çırağı olan Anakin Skywalker’a hayat veren Hayden Christensen’ın da kadroda yer alması, bir noktada çok büyük ihtimalle efsane karakter Vader’ı göreceğimiz anlamına da geliyor. Eh, ikilinin son olarak nasıl ayrıldığını göz önünde bulundurursak, işlerin Obi-Wan için pek de keyifli ilerlemeyeceğini tahmin etmek pek de zor değil açıkçası. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Star Wars: Obi-Wan Kenobi fragmanı için sizleri şöyle alalım:

Star Wars: Obi-Wan Kenobi fragmanı