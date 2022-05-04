Star Wars: Obi-Wan Kenobi Dizisinden Yeni Fragman! [Video]

Disney+'ın yaklaşmakta olan Star Wars dizisi Obi-Wan Kenobi için hem yeni bir fragman hem de yeni bir poster yayınlandı. 6 bölümden oluşacak yeni dizi, 27 Mayıs'ta Disney+ üzerinden izlenebilecek.

Yakın bir gelecekte Türkiye'de de hizmet vermeye başlayacak olan Disney+, yaklaşmakta olan Star Wars dizisi Obi-Wan Kenobi için heyecanlandıran paylaşımlar yaptı. Yapılan paylaşımlarda hem dizinin posteri hem de yeni fragmanı yayınlandı. Star Wars Obi-Wan Kenobi, 27 Mayıs'ta Disney+ aboneleriyle buluşacak.

Bir mini dizi olarak karşımıza çıkan Star Wars Obi-Wan Kenobi, diziyle aynı isme sahip olan Star Wars karakterine odaklanıyor. Seyirciler, 27 Mayıs itibarıyla 6 bölümden oluşacak bu diziyi Disney+ üzerinden izleyebilecekler.

Star Wars Obi-Wan Kenobi için hazırlanan poster

Star Wars Obi-Wan Kenobi, Joby Harold tarafından kaleme alındı. Mini dizide 2005'te yayınlanan Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith filminin 10 yıl sonrası anlatılacak. Yönetmenlik koltuğunda Deborah Chow'un oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda ise Ewan McGregor, Rupert Friend, Sung Kang ve Simone Kessell gibi isimler yer alıyor.

Star Wars Obi-Wan Kenobi için hazırlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz