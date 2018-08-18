Star Wars Resistance'ın İlk Fragmanı Yayınlandı (Video)

Star Wars animasyonun yeni serisi Resistance'ın ilk fragmanı yayınlandı. The Force Awakens'dan önceki maceraları konu alacak animasyonun yayın tarihi de belli oldu.

Star Wars animasyon hayranları, “Rebel” serisinin daha fazla devam etmeyeceğine üzülüyor olabilirler ancak yeni serinin gelmesine sadece birkaç ay kaldı. Disney ve Lucasfilm, yoldaki yeni Star Wars Resistance’ın ilk fragmanı yayınlandı ve serinin yayın tarihi duyurdu.

Yeni animasyon serisinde, The Force Awakens’daki olaylardan daha öncesine giderek; General Leia Organa’nın, Birinci Düzen'e ve isyancı savaş pilotlarına karşı mücadelelerini izleyeceğiz. Resistance, Leia’nın pilot ekibinin yeni üyesi Kazuda Xiono’nun hikayesine değinecek ve İlk Düzen’e yönelik casusluk görevine ilk kez katılmasını anlatacak.

Droid BB-8 de genç kahramanı desteklemek için orada olacak. Droid’in yanı sıra Poe Dameron da onlara bir rehber olacak ve emirleri verecek. Fragmana bakılırsa yeni seri; renkli, çocuk dostu, mizaha dayalı diyaloglar içeren bir animasyon olacak.

Star Wars Resistance’ın ilk bölümü 7 Ekim, saat 10’da Disney Channel’da yayınlanacak. İşte Resistance’ın ilk fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz: