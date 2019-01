Disney'in Lucasfilm'i almasıyla Cartoon Network'teki yayın hayatı son bulan Clone Wars'un sessizliği uzun sürmeyecek. Dizi Disney'in yeni yayın platformu Disney+'da kaldığı yerden devam edecek.

Star Wars: The Clone Wars, Cartoon Network’te 5 sezon boyunca yayınlandıktan sonra iptal edilmesi dizinin hayranlarını kızdırmıştı. Disney, daha önce Lucasfilm’i satın almıştı, geçtiğimiz yıl da yeni yayın platformunu duyuran şirket, Clone Wars serisinin de bu platformda tekrar yayınlanacağı açıklamıştı.

Entertainment Weekly’nin yaptığı habere göre, Star Wars: The Clone Wars, Disney’in yeni yayın platformu olan Disney+’da bu sene içerisinde yayınlanacak. Yani dizinin hayranlarının çok uzun bir süre beklemesi gerekmedi.

Star Wars: The Clone Wars, Lucasfilm satın alındıktan sonra iptal edilmiş, dizinin animasyon ekibi ise odağını Revenge of the Sith ve A New Hope arasında geçecek olan Star Wars Rebels’e kaydırmıştı. Bu seriyi de daha sonra Star Wars Resistence takip etti.

Yapımcı Dave Filoni, hem Clone Wars’un yeniden canlandırılması hem de yine Disney+’da yayınlanacak olan ilk live-action Star Wars dizisi The Mandalorien için biraz geri planda kalmıştı. Şimdi kendisinin tekrardan dizinin başına geçmesiyle birlikte, seri tekrar hayata döndürülecek.

Dizinin yayın tarihi henüz belli olmasa da bu sene içerisinde yayınlanmasına kesin gözle bakılıyor.