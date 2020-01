Star Wars serisinin son filmi Star Wars: The Rise of Skywalker, üçüncü haftasonunda da gişeyi birinci kapattı. Film ABD'deki hasılatta önde gitse de, serinin önceki filmlerini yakalayamadı.

Disney'in Star Wars serisinin son filmi "Star Wars: The Rise of Skywalker", ABD'deki yüksek yurtiçi gişe performansını sürdürüyor. Üst üste üçüncü hafta gişede birinci sırada yer alan filmin son haftasonu hasılatı 33,7 milyon dolar. Ancak Skywalker efsanesinin önceki filmleriyle kıyaslandığında, son filmin Star Wars standartlarına göre biraz durgun olduğu belirtiliyor.

Star Wars: The Rise of Skywalker'ın üçüncü hafta sonu itibariyle toplam yurtiçi hasılatı 450,8 milyon dolar. Bu rakam, üst üste üç haftadır gişede birinci sırada yer alan herhangi bir film için büyük bir rekor anlamına gelirdi, ancak iki yıl önce gösterime giren "The Last Jedi" üç haftada 531,5 milyon dolar, 2015 yılında yayınlanan The Force Awakens ise 742,2 milyon dolar gibi inanılması güç bir rekora imza atmıştı.

Yine de, bir film için önemli olan 1 milyar dolar sınırına ne kadar hızlı ulaşacağı değil, o sınıra ulaşıp ulaşmayacağı. The Rise of Skywalker'ın 1 milyar dolar bandına erişmesine kesin gözüyle bakılıyor. Filmin dünya çapındaki hasılatı şu anda 918,8 milyon dolar. Bununla birlikte, The Rise of Skywalker'ın bundan sonraki performansını takip etmenin ilginç olacağı konuşuluyor. Filmin, yurtiçinde 600 milyon dolar gelire ulaşamadan sinemalardaki gösteriminin sonlanabileceği düşünülüyor. Daha önce hem The Force Awakens (936,6 milyon dolar), hem de The Last Jedi (620,1 milyon dolar) 600 milyon dolar bandını geçmişti.

Bu hafta sonu gişede Skywalker efsanesini takip eden filmse, Sony'nin "Jumanji: The Next Level"i oldu. 26,5 milyon dolarlık son hafta sonu hasılatı, toplamda yurtiçinde 236 milyon dolarlık hasılata çıkmasını sağladı. Üçüncü sıra içinse "Little Women" ile "The Grudge" arasında kıyasıya bir rekabet var. Greta Gerwig'in uyarladığı klasik olan Little Women'in hafta sonu hasılatı 13,5 milyon dolar oldu. The Grudge'ın hasılatı ise 11,3 milyon dolar.