Özgün grafikleri ve geniş oyun içi içeriği ile RPG oyuncularının fazlasıyla sevdiği Stardew Valley, tüm platformların ardından iOS için de yayınlandı.

Eric Barone tarafından Şubat 2016’da Nintendo Switch, PlayStation 4, Android, Xbox One, Linux, macOS, PlayStation Vita, Microsoft Windows, Mac OS için yayınlanan bir çiftlik temalı RPG oyunu Stardew Valley, 7.99 dolarlık ücreti ile hem iPad hem de iPhone’lara uyumlu olarak iOS için yayınlandı.

Stardew Valley, iPhone ve iPad’lerin dokunmatik ekranı ile tam uyumlu olması için yeniden optimize edildi. Ancak geliştirici Eric Barone, oyunun iOS sürümünün diğer platformlardaki gibi tam bir oyun olduğunu, kesinlikle ‘kısıtlanmış’ bir sürüm olmadığını belirtiyor. Mobil oyun dünyasının genişlediği bir dönemde Stardew Valley iOS sürümünün yayınlanması pek çok mobil oyuncuyu sevindirecektir.

Oyunu satın alırken ödediğiniz ücret, tüm oyun içi ürünleri içeriyor. Bu nedenle bazı oyunlarda olduğu gibi hem oyunu satın almak için ücret ödeyip hem de oyun içi ürünler için ayrıca ücret ödemeniz gerekmiyor. Çiftlik temalı popüler RPG oyunu Stardew Valley’in mağaza sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.